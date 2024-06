DIRETTA/ Cile Argentina (risultato finale 0-1): la decide Lautaro Martinez! (Copa America 2024, 26 giugno)

DIRETTA CILE ARGENTINA (RISULTATO FINALE 0-1): LAUTARO MARTINEZ!

Cile Argentina 0-1: ancora gloria per Lautaro Martinez nella notte italiana, la diretta della partita per la Copa America 2024 ha vissuto il suo momento decisivo al minuto 88, quando il Toro dell’Inter ha segnato il gol vittoria in una partita che sembrava ormai avviata a un pareggio per 0-0. In questo modo, l’Argentina resta a punteggio pieno ed è già qualificata per i quarti di finale, mentre adesso al secondo posto del girone c’è il Canada, che ha vinto per 1-0 contro il Perù grazie al gol di David al 74’ minuto. Il primo tempo della diretta di Cile Argentina vede la supremazia dell’Albiceleste, ma con poco vere occasioni, come al 36’, quando Messi scheggia il palo.

Video/ Francia Polonia (1-1) gol e highlights: Lewandowski risponde a Mbappé! (EURO 2024, 25 giugno)

Nella ripresa un gran tiro di Nico Gonzalez viene deviato sulla traversa dal portiere Bravo, sicuramente il migliore del Cile. Poi, improvvisamente, la Roja si rende pericolosa per due volte in tre minuti dal 72’ al 75’ con tiri potenti di Echeverria che richiedono interventi complicati al Dibu Martinez. Scaloni a quel punto inserisce Lautaro Martinez al posto di Alvarez e al minuto 88 il Toro nerazzurro decide con un destro sotto porta una mischia da calcio d’angolo con il gol che vale all’Argentina i quarti di finale, poi Lautaro sfiora anche il raddoppio in contropiede, ma basta così. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Olanda Austria (2-3) gol e highlights: la rete di Sabitzer vale gli ottavi! (EURO 2024, 25 giugno)

UNA CLASSICA!

È arrivato il momento della diretta di Cile Argentina: arbitra l’uruguayano Andrés Matonte, siamo al MetLife Stadium di East Rutherford e si gioca alle ore 3:00 italiane di mercoledì 26 giugno, per la seconda giornata nel girone A di Copa America 2024. L’Argentina detentrice del titolo ha aperto bene la sua campagna, con una vittoria contro il Canada: a segno Julian Alvarez e Lautaro Martinez, prosegue il grande momento di una nazionale che finalmente è riuscita a confermare sul campo il talento smisurato, e dopo anni di vacche magre ha aggiunto alla Copa America uno straordinario Mondiale.

Formazioni Georgia Portogallo/ Quote, rivoluzione totale per Martinez (Europei 2024, 26 giugno)

La partita contro il Cile è una sorta di classico, che un decennio fa è stata per due volte consecutive la finale del torneo CONMEBOL: aveva sempre vinto la Roja, ma i tempi per la nazionale cilena sono drasticamente cambiati anche se qualche giocatore della generazione d’oro rimane a disposizione del CT Ricardo Gareca, argentino e dunque impegnato in una partita speciale. Adesso sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Cile Argentina, mentre aspettiamo che il match di Copa America 2024 prenda il via proviamo a fare qualche considerazione sulle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI CILE ARGENTINA IN STREAMING VIDEO TV

Ovviamente per la diretta tv di Cile Argentina bisognerà puntare la sveglia a notte fonda: chi riuscirà ad alzarsi potrà seguire la partita di Copa America 2024 su Sportitalia, canale che è disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre e garantisce anche il servizio di diretta streaming video, visitando il sito dell’emittente o attivando la relativa applicazione. Un’altra opzione per la mobilità è quella della piattaforma Mola Tv, ma in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI CILE ARGENTINA

Possiamo ipotizzare che nelle probabili formazioni della diretta Cile Argentina non ci siano troppi cambi rispetto all’esordio: la Roja, che ha pareggiato contro il Perù, si presenta con un 4-2-3-1 nel quale Alexis Sanchez si piazza alle spalle di Edu Vargas con Davila e Valdés sui lati, a centrocampo comanda Pulgar con uno tra Marcelino Nuñez e Echeverria mentre la difesa sarà affidata al capitano Claudio Bravo che è ancora il portiere titolare, la coppia centrale è formata da Lichnovsky e Paulo Diaz mentre sulle corsie esterne, come terzini, ecco l’eterno Isla da una parte e Gabriel Suazo dall’altra.

Nell’Argentina Lionel Scaloni adotta un elastico 4-4-2, con Di Maria e Mac Allister laterali di centrocampo; in mezzo se la gioca Enzo Fernandez ma per ora i titolari sono Paredes e De Paul, difesa con Otamendi che può prendere il posto di uno tra Lisandro Martinez e Cristian Romero, sulle fasce ecco Nahuel Molina e Acuña, al momento preferito a Tagliafico. Nel reparto avanzato chiaramente Messi non si tocca: da definire il suo partner, sia Julian Alvarez che Lautaro Martinez hanno segnato al Canada e stanotte potrebbe toccare ancora all’attaccante del Manchester City.

CILE ARGENTINA: PRONOSTICO E QUOTE

Studiando la diretta di Cile Argentina possiamo anche parlare delle quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla partita di Copa America 2024, in cui l’Albiceleste è nettamente favorita avendo un valore di 1,45 volte la posta in palio sul segno 1, che regola la sua vittoria. L’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 4,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre il segno 2, che identifica l’affermazione del Cile, con questo bookmaker porta in dote un guadagno equivalente a ben 7,50 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA