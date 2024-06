Diretta Argentina Canada/ Streaming video tv: via alla Copa America 2024! (Oggi 21 giugno)

DIRETTA ARGENTINA CANADA: COMINCIA LA COPA AMERICA 2024

Geograficamente è la sfida tra gli opposti del continente americano, la diretta di Argentina Canada presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta sarà però la partita inaugurale della Copa America 2024, un appuntamento intrigante anche se ci attende alle ore 2.00 della notte italiana fra giovedì 20 e venerdì 21 giugno. La manifestazione sarebbe il torneo continentale del Sud America, però quest’anno si disputa (come già nel 2016) negli Stati Uniti e con ben 16 Nazionali, fra le quali sei appartengono alla Confederazione calcistica del Centro-Nord America, la diretta di Argentina Canada passerà alla storia come il debutto assoluto in Copa America per la Nazionale canadese.

Risultati Euro2024, classifiche gironi B, C/ Sconfitta per l'Italia! Diretta gol live score (20 giugno)

Debutto decisamente intrigante quindi, anche perché l’Argentina è la detentrice del titolo grazie al successo nella finale di tre anni fa contro il Brasile a Rio de Janeiro, praticamente la soddisfazione più grande possibile per l’Argentina in Copa America, anche se naturalmente dobbiamo aggiungere che in seguito la Seleccion ha pure vinto il Mondiale Qatar 2022 e quindi adesso vuole confermarsi campionessa di tutto. Adesso c’è in palio il titolo continentale, che rappresenterà davvero tutta l’America: per scoprire come comincerà l’avventura, seguiamo la diretta di Argentina Canada…

Diretta/ Spagna Italia (risultato finale 1-0): primo ko per gli Azzurri! (Euro 2024, 20 giugno)

ARGENTINA CANADA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti i nottambuli che sfideranno un orario decisamente infelice per seguire la prima partita della Copa America 2024, ricordiamo che la diretta tv di Argentina Canada sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, con l’emittente che fornirà quindi tramite sito e app pure la diretta streaming video, disponibile anche su Mola Tv, ma in questo caso su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CANADA

Rivolgiamo adesso il nostro sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Argentina Canada. Vi sono ancora alcuni ballottaggi per l’Albiceleste: il c.t. Lionel Scaloni potrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo, davanti al portiere Emiliano Martinez potrebbero esserci però ben due ballottaggi, cioè Montiel-Molina e Lisandro Martinez-Otamendi, con Romero e Acuña che dovrebbero invece prendersi le altre due maglie nella difesa a quattro; a centrocampo invece potrebbero essere in lotta Enzo Fernandez e Paredes per affiancare Mac Allister e De Paul; infine, in attacco ci sarà sicuramente Messi e dovrebbe giocare anche Nico Gonzalez, mentre Lautaro Martinez e Julian Alvarez si giocano il posto da centravanti.

PAGELLE ITALIA SPAGNA/ I voti del primo tempo (Europei 2024, oggi 20 giugno)

Diversi ballottaggi in verità potrebbero coinvolgere anche le scelte di Jesse Marsch, c.t. statunitense del Canada. Innanzitutto, in porta si giocano il posto St. Clair e Crepeau; Laryea e Miller sono invece in competizione con Johnston e Bombito per completare la difesa a quattro insieme a Cornelius e Davies; nel modulo 4-4-2, ecco esterno destro di centrocampo Buchanan, che affiancherà Eustaquio, Koné e uno tra Miller e Hoilett, in lizza per la maglia a sinistra; infine, David e Larin dovrebbero essere i due titolari nell’attacco del Canada.

ECCO COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco come sempre il nostro sguardo anche per le quote e il pronostico circa la diretta di Argentina Canada. Parte nettamente favorita la Nazionale campione in carica, formalmente in casa: il segno 1 per la vittoria dell’Argentina è infatti quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,25 già per il segno X e quindi in caso di pareggio, infine un’impresa del Canada varrebbe 9,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA