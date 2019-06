Diretta Cina Italia/ Streaming video e tv: azzurri per il riscatto (volley)

Cina Italia, in diretta dal City Sport Center di Jiangmen, è la partita di volley maschile in programma nella prima settimana della Nations League. Gran finale quindi per la prima Italia del Ct Blengini per la manifestazione targata Fivb che porterà gli azzurri in giro per il mondo ancora a lungo: con la diretta Cina Italia quindi vi sarà l’occasione per i nostri ragazzi per riscattare una prima settimana di certo non entusiasmante, ma che comunque ha fornito spunti importanti per lo staff del commissario tecnico. Dare dei giudizi sulla spedizione azzurra chiaramente è ben affrettato, anche perchè non dimentichiamo che sono siamo all’inizio della stagione della nazionale, che prevederà oltre ad altre 4 settimane di Nations league pure Campionati Europei, Torneo di Qualificazione olimpica per Tokyo 2020 e Coppa del mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CINA ITALIA

La grande novità è che il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations league. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Cina Italia saranno visibili in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA CINA ITALIA: L’AVVERSARIO

Come detto prima, la diretta Cina Italia di questo pomeriggio sarà una buona occasione per i ragazzi del ct Gianlorenzo Blengini per riscattare un avvio della Nations league non proprio tra i più entusiasmati. La brutta sconfitta rimediata contro l’Iran è però servita come insegnamento per gli azzurri, dove non dimentichiamo che vi sono parecchi giovani che hanno alle spalle ben pochi minuti di gioco. Lo stesso Blengini lo ha detto più volte che oltre a cercare la vittoria, l’obbiettivo dell’Italia alla Nations league è quella di creare un gruppo ampio e compatto, dove soprattutto i giovani riescano a fare esperienza in vista dei tornei più importanti. Ecco quindi che la Cina quest’oggi potrebbe essere l’avversario giusto: lo storico è a nostro favore e sulla carta i padroni di casa, che pure saranno più che mai motivati a fare bene, non paiono imbattibili. Non scordiamo poi che proprio nella precedente edizione della Nations league, i cinesi hanno rischiato la retrocessione anche nel ranking Fivb, e hanno chiuso la manifestazione solo col penultimo posto in graduatoria e con appena successi nelle 15 partite giocate.





© RIPRODUZIONE RISERVATA