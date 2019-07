Diretta Cina Italia/ Streaming video e tv: match decisivo per le azzurre (Final Six)

Cina Italia, in diretta dal Nanjing Olympic Sports Centre, è la partita di volley femminile in programma oggi venerdì 5 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 13.30 secondo il fuso orario italiano ma saranno le 19,30 locali. Banco di prova decisivo per le azzurre del ct Davide Mazzanti: dopo infatti la partita con la Turchia si dovrà passare per la Cina per poter staccare il pass per le semifinali e quindi la finale più importante di questa Nations league. Siamo quindi nel vivo della Final Six e dopo tutte le belle cose fatte vedere dalle nostre azzurre nelle ultime 5 settimane di competizione è tempo di raccogliere i frutti seminati in giro per il mondo. La diretta Cina Italia di quest’oggi poi sarà ben particolare: di fronte alle nostre beniamine infatti non vi sarà la squadra campionessa olimpica in carica ma una sorta di selezione giovanile, annunciata in realtà solo in questa settimana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CINA ITALIA

La diretta tv di Cina Italia di quest’oggi e più in generale di tutte le partite delle azzurre nelle Final Six per la Nations league di stanza a Nanchino sarà trasmessa in diretta da Eurosport 2, canale che è disponibile sulla piattaforma satellitare Sky, oppure in diretta streaming video sulla sulla piattaforma a pagamento della FIVB volleyballworld.tv

DIRETTA CINA ITALIA: IMPEGNO DECISIVO PER LE AZZURRE

Come detto prima la diretta tra Cina e Italia di quest’oggi sarà un match decisivo per le sorti delle azzurre: nel girone A i conti sono facili a farsi e dopo quanto accaduto con la Turchia è sempre necessaria la vittoria netta per poter accedere alla final four della competizione targata Fivb. Come abbiamo anche detto prima poi sarà un match davvero strano quello che attenderà le azzurre tra poche ore a Nanchino: in campo non vi sarà infatti la formazione che le nostre beniamine hanno già incontrato al via della competizione Fivb, ma una sorta di selezione Under 23, che pure si è già messa alla prova sul piano internazionale prendendo parte al Torneo di Montreux a maggio. La mossa ha sorpreso tutti gli altri allenatori presenti, ma il terzo allenatore An Jiajie, che sarà quindi ct di riferimento, ha motivato la scelta adducendo diversi infortuni accorsi alle sue giocatrice nelle settimane scorse. La mossa però ha suscitato perplessità, specie in casa americana, visto che in conferenza stampa coach Kiraly ha fatto alcuni riferimenti ironici sul suo collega Lang Ping, assente. Se quindi sulla carta le azzurre oggi dovranno affrontare una formazione tecnicamente meno forte, non per questo dovremo cullarci in un falso senso di sicurezza. Staremo a veder che dirà il campo



© RIPRODUZIONE RISERVATA