DIRETTA/ Cipro Kosovo video streaming tv: si gioca oggi una partita inedita!

Verso la diretta di Cipro Kosovo, dobbiamo osservare che questa partita valida per il girone 2 della Lega C di Nations League sarà un inedito assoluto, dal momento che non vanta precedenti ufficiali, anche perché la Nazionale del Kosovo esiste solamente da pochi anni, seguendo le tormentate vicende politiche di quella terra.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa che sarebbe inesistente a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 18,65 milioni di euro complessivi per la rosa di Cipro, mentre per il Kosovo siamo a ben 73,20 milioni complessivi. La differenza sarebbe decisamente netta sulla carta, vedremo se il Kosovo saprà anche tramutarla in un risultato positivo sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CIPRO KOSOVO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Cipro Kosovo non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

CIPRO KOSOVO: IL MATCH

Cipro Kosovo, diretta dall’arbitro Jerome Brisard, è in programma giovedì 2 giugno alle ore 18.00 all’AEK Arena di Larnaca. Un match che non promette spettacolo e gol, a causa di un reparto offensivo non di altissima qualità ed una propensione difensiva nell’interpretazione della gara. Cipro in casa si trasforma e diventa molto più ostica: nelle ultime 30 partite ha registrato 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte davanti al proprio pubblico, contro le 11 sconfitte ed i soli 2 successi ottenuti lontano dal proprio paese. Nell’ultimo match casalingo ha conquistato la permanenza in Lega C, grazie al 2-0 rifilato all’Estonia. L’attaccante Pieros Sotiriou è la stella della squadra.

Il Kosovo, invece, è abbastanza continuo nelle prestazioni in casa e fuori, con un andamento regolare: 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte da ospite, contro le 6 vittorie, 1 pareggio, e 8 sconfitte davanti al proprio pubblico. La formazione balcanica è reduce da un 1-1 nel match contro la Svizzera, un gran risultato per la nazionale kosovara. Il Kosovo è una squadra che fatica a recuperare il risultato quando va in svantaggio (9 volte su 9 non ha rimontato), e dovrà stare molto attenta a non subire gol nei primi minuti di partita. L’esterno Rashica è l’elemento di maggior qualità della rosa, capace di scompaginare le retroguardie avversarie, mentre Muriqi è il finalizzatore.

DIRETTA CIPRO KOSOVO: IL GRUPPO 2, LEGA C

Cipro e Kosovo sono nella Lega C di Nations League e all’interno del loro girone hanno Irlanda del Nord e Grecia, le favorite assolute in questo gruppo. In questa prima giornata sarà importante non perdere punti, per poter candidarsi al ruolo di principale antagonista delle due formazioni sulla carta superiori. Il match d’andata si terrà giovedì 2 giugno alle ore 18.00 all’AEK Arena di Larnaca, in casa dei ciprioti. Muriqi e compagni hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i padroni di casa e conquistare i primi 3 punti.

Nella Nations League 2020/21 Cipro è capitata nel gruppo 1 della Lega C con Montenegro, Lussemburgo e Azerbaijan, qualificandosi ultimo con 4 punti conquistati. I ciprioti hanno mantenuto la categoria grazie alla vittoria nel doppio confronto contro l’Estonia, in occasione degli spareggi tra quarte. Il Kosovo era invece stato sorteggiato nel gruppo 3, sempre della Lega C, con Grecia, Moldavia e Slovenia, concludendo terzo sopra i Moldavi, e conquistando ben 5 punti nel girone. Una salvezza tranquilla, dunque, per la formazione slava.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Cipro Kosovo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse Cipro.











