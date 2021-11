DIRETTA/ Cisterna Vibo Valentia video streaming Rai: parla Filippo Lanza

DIRETTA CISTERNA VIBO VALENTIA: IL PROTAGONISTA

Siamo impazienti di dare il via alla diretta di Cisterna Vibo Valentia, match dove pur speriamo di vedere subito protagonista in campo l’ultimo acquisto della formazione della Top Volley, ovvero Filippo Lanza. Solo in settimana lo schiacciatore ha infatti firmato un contratto con il team di Soli con durata fino al mese di dicembre, quando poi partirà la nuova stagione del campionato cinese.

Nei giorni scorsi il numero 10, ex di Trento, Perugia e Monza si è presentato con queste parole: “La Top Volley mi ha dato la possibilità di allenarmi con il gruppo e poi successivamente siamo riusciti a trovare l’accordo e la possibilità di giocare insieme alla squadra ed unirmi al gruppo. A me fa molto piacere e credo anche ai ragazzi. Nel reparto schiacciatori mancava la presenza di un uomo in più. Da questa esperienza mi aspetto in primis di contribuire al percorso di Cisterna, che è quello di cercare in ogni partita di ottenere il più possibile, sia a livello di gioco, che a livello di classifica per svolgere un campionato di qualità”.

DIRETTA CISTERNA VIBO VALENTIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Vibo Valentia sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando, perché la televisione di Stato si è aggiudicata due partite per ogni giornata del campionato di Superlega. Di conseguenza, l’incontro della 5^ giornata di Serie A1 sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PRESENTAZIONE PARTITA

Cisterna Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Zavater e Carcione, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 6 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Con oggi diamo il via alla quinta giornata del campionato della Serie A1 di pallavolo maschile e primo match che ci pone davanti è proprio la diretta tra Cisterna e Vibo Valentia, incontro che pure mette in palio tre punti preziosi, pesantissimi per due club in cerca di una svolta positiva, dopo un avvio di stagione non certo impeccabile.

Fermi nella parte bassa della classifica della Superlega, le squadre di Fabio Soli e Valerio Baldovin non hanno certo completamente espresso il proprio potenziale nei primi banchi di prova di questo campionato, ma pure hanno tutte le carte giuste per rialzare la testa e cominciare a occupare posizioni un po’ più di rilievo nella classifica della Superlega. Servirà però darsi una mossa, a patire dal match di questa sera.

DIRETTA CISTERNA VIBO VALENTIA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Cisterna e Vibo Valentia, gustoso anticipo della quinta giornata del campionato della Serie A1 di volley, pure tocca ora dare un miglior contesto all’incontro che pure avrà luogo solo questa sera al Palasport di Cisterna di Latina. Cominciamo allora proprio dai padroni di casa, che pure non hanno affatto brillato in avvio di stagione: per la squadra di Soli appena tre punti, vinti solo pochi giorni su Verona su appena tre incontri disputati (ha già fatto il riposo), ma pure tanta ambizione, visto pure l’arrivo in rosa di un giocatore del calibro di Filippo Lanza (rimarrà però fino a dicembre, in attesa che inizi il campionato cinese).

Di contro pure una squadra affamata di punti come è quella calabrese, pure alla ricerca del riscatto in campo: Vibo Valentia si è rinforzata ampiamente durante l’estate di mercato, ma certo non ha fatto scintille in avvio della Superlega 2021-22. La squadra di Baldovin, pure ha tutte le carte giuste per migliorare, oltre che individualità di spicco, e per arricchire il bilancio di appena tre punti vinti nelle prime 4 giornate (a spese di Taranto, al debutto). Viste le motivazioni, ecco che ci attendiamo oggi un match infuocato, affatto deciso: chissà che dirà il campo!



