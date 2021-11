Diretta Vibo Valentia Milano/ Streaming video Rai: Piazza per il rilancio (Volley)

DIRETTA VIBO VALENTIA MILANO: SFIDA PER IL RISCATTO

Vibo Valentia Milano, diretta dagli arbitri Cesare e Caretti, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 3 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo nella 4^ giornata della Superlega e per il primo turno infrasettimanale del campionato ecco che ci si para davanti la diretta tra ViBo Valentia e Milano, match che pure mette in palio punti preziosissimi, tra due squadre impazienti di crescere e scalare la classifica del campionato.

Di certo ha fretta di correre la squadra di Piazza, che avendo già goduto del turno di riposo, si trova a combattere nelle zone più basse della classifica: pure la Tonno Callipo di Baldovin ha fame di punti, considerato che per il momento staziona pure a metà della graduatoria, e che il bottino di appena tre punti messo da parte in avvio di stagione certo non li soddisfa affatto.

DIRETTA VIBO VALENTIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Milano sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIBO VALENTIA MILANO: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta tra Vibo Valentia e Milano, pure ci pare doverose dare ora un maggiore contesto al match di questa sera, bella sfida per la 4^ giornata della Superlega di volley maschile. Partiamo allora dai padroni di casa della Tonno Callipo, che come abbiamo detto prima, ha voglia di crescere. La squadra calabrese infatti, pur non avendo ambizioni d scudetto, vuole comunque affermarsi ai gradini più alti della classifica della Serie A1 maschile: chiaro che allora l’appena 10^ posizione con appena tre punti vinti non soddisfi affatto Baldovin.

Dopo un buon debutto contro Taranto, Vibo Valentia ha subito la forza delle big Trento e Modena e pure oggi potrebbero fare fatica con Milano. Piazza infatti nutre altissime ambizioni e i suoi ragazzi vogliono scalare al più presto la classifica, ma con solo due match giocati e appena tre punti strappati (una vittoria col Monza e un KO con Piacenza, al tie break) pure la Power Volley ha davanti a sè un lunghissimo cammino. Chissà che cosa i meneghini sapranno fare oggi: il match si annuncia bollente.



