DIRETTA/ Cittadella Brescia video streaming tv: è ormai una grande classica (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cittadella Brescia vede affrontarsi due formazioni per la ventinovesima volta all’interno della propria storia. L’ago della bilancia pende dalle parti di Brescia con 9 vittorie; segue il Cittadella con 6 successi. Tuttavia il risultato più frequente tra queste due formazioni è quello di pareggio con ben 13 volte in cui questa partita non ha avuto nessun vincitore. Tra le partite da segnalare sicuramente la prima giocata nel 2008 con il successo dei granata con il risultato di 2-0.

La prima vittoria del Brescia avviene soltanto nel 2009 grazie al successo di misura nella prima giornata del campionato di serie B. La sfida con più gol risulta essere quella del 2021 terminata con il risultato di pareggio (3-3). Brescia che si portò in avanti grazie alla doppietta del francese Aye e Donnarumma. Nel secondo tempo succede di tutto con il Cittadella che la recupera realizzando ben tre reti grazie a Gargiulo, Frare e Baldini. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella dell’1 Marzo del 2023. Risultato di pareggio a reti bianche con poche emozioni e molta imprecisione sottoporta da parte di entrambe le squadre. (Marco Genduso)

CITTADELLA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cittadella Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DUE STOP DI FILA, CHI SVOLTA?

Cittadella Brescia sarà in diretta dallo stadio “Tombolato” di Cittadella, alle ore 14:00 di sabato 4 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. In campo due squadre che condividono un percorso molto simile fino a questo momento: i veneti, infatti, hanno messo insieme tredici punti in undici gare e sono reduci da due stop consecutivi contro Pisa e Cremonese. Discorso identico per le Rondinelle con la differenza che le partite giocate sono due in meno.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CITTADELLA BRESCIA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Cittadella Brescia. Tra i padroni di casa, infatti, mister Edoardo Gorini dovrà scegliere un terzino tra Salvi e Frare. Conferma per la coppia offensiva composta da Magrassi e Pittarello. Per gli ospiti, invece, mister Daniele Gastaldello dovrà fare i conti con la pesante assenza di Bisoli a centrocampo.

CITTADELLA BRESCIA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Cittadella Brescia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.15 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

