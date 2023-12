DIRETTA/ Cittadella Cosenza video streaming tv: calabresi avanti nei precedenti (Serie B, 9 dicembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA COSENZA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cittadella Cosenza vede due formazioni che si sono affrontate in passato per la bellezza di 14 scontri. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione calabrese che ha ottenuto sei vittorie. Risponde la formazione veneta con tre successi mentre i pareggi sono cinque. Le reti totali realizzate dalle due squadre risultano essere 16 per la formazione calabrese contro le 13 dei veneti.

La prima volta crepuscoli sono affrontate stato il 5 novembre 2000 con la vittoria del Cosenza con il risultato di 1-0. Tra il 2003 e il 2017 Le due squadre non ci sono più ritrovato l’una contro l’altro ritornando in campo solamente il 15 settembre 2018 con il successo del Cittadella con il risultato di 2-0. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 15 aprile 2023, terminata con il risultato di 1-1 con le reti di D’Urso e Antonucci, quest’ultimo passato nell’ultimo mercato i liguri dello Spezia. (Marco Genduso)

CITTADELLA COSENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cittadella Cosenza sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Cittadella Cosenza sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

LUPI FUORI DALLA CRISI?

La diretta Cittadella Cosenza, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00, racconta della 16esima giornata di Serie B. I padroni di casa sono in uno stato di forma invidiabile dato che arrivano da quattro vittorie consecutive. Archiviata l’eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, il Cittadella ha messo il turbo sconfiggendo in ordine Brescia per 3-2, Palermo col risultato di 1-0, Sudtirol per 2-1 e infine l’1-0 inflitto alla Feralpisalò.

Il Cosenza invece è al secondo ko di fila avendo per 3-1 in casa con la Ternana dopo essere uscito sconfitto anche dalla trasferta di Catanzaro. L’ultima vittoria dei Lupi è datata 11 novembre quando si imposero tra le mura amiche per 2-0 contro la Reggiana. Il Cosenza è al nono posto, virtualmente fuori dai playoff, a -5 dal Palermo ottavo e -6 dallo stesso Cittadella.

CITTADELLA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Cosenza vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta ci sarà Kastrati, terzini Salvi e Giraudo con la coppia centrale Pavan-Negro. Mezzali Vita e Amatucci mentre Branca sarà il mediano con Cassano trequartista. Tandem offensivo Pandolfi-Pittarello.

Risponde il Cosenza con il 4-2-3-1. Tra i pali Micai, retroguardia formata da Cimino, Sgarbi, Meroni e Martino. A centrocampo Calo con Praszelik mentre la trequarti è composta da Canotto, Mazzocchi e Flroenzi. Tutino unica punta.

CITTADELLA COSENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cittadella Cosenza danno per favorita la squadra di casa a 2.10. La X fissa è data a 3.10 mentre il 2 in favore dei rossoblu sta a 3.75.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol tra entrambe le squadre, è quotato 2.35 con l’Under a 1.57. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.

