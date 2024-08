DIRETTA CITTADELLA PISA (RISULTATO 1-1): SECONDO TEMPO

Super occasione per il Pisa che ha recuperato linfa con i cambi di mister Inzaghi. Palo di Moreo. Occasione che parte da un super Leris in grande spolvero. Il giocatore serve il compagno che da posizione ravvicinata becca in pieno il palo. Ancora un cartellini giallo.

Questa volta il cartellino è per Masciangelo. Cambio per il Cittadella che inserisce Pandolfi per Ravasio. Adesso l’area di rigore si riempie sempre di più. Tramoni calcia ma non trova la porta. Tira Leris ma niente da fare: sempre tra i più attivi. Casolari da fuori non trova la porta. Finisce il secondo tempo, risultato di 1-1. Un punto ciascuno per le due formazioni che salgono in classifica. (Marco Genduso)

Inizia il secondo tempo tra Cittadella e Pisa. Fuori Sottini, già ammonito, per lasciare il campo a Salvi ex Palermo. Cartellino giallo per l’autore del gol Vita. Cassano serve Ravasio ma non trova la porta. Buona occasione per l’attaccante del Cittadella. Semper compie un miracolo salvando su Rabbi tutto solo.

Grande occasione per i granata che adesso stanno flirtando con il gol. Giallo per Vignato e pioggia di cambi. Dentro Beruatto, Tramoni e Moreo per Arena, Angori e Vignato per il Pisa. (Marco Genduso)

DIRETTA CITTADELLA PISA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Prima frazione del primo tempo che ha raccontato il gol del Pisa con il siciliano Arena, bravissimo ad approfittare dello spazio per prendere contro tempo Kastrati. Dall’altra parte Cassano è tra i più attivi. Calcia Cassano, palla fuori non di moltissimo. Cresce il Cittadella adesso. Semper si era disteso ma non ha toccato la sfera. Tiro di Bonfanti.

Palla fuori sul fondo. Pareggio Cittadella con Alessio Vita. Il centrocampista ha sfruttato l’ottimo assist di Carissoni che continua l’ottimo periodo di forma. Giallo per Sottini. Spreca Angori del Pisa. Finisce il primo tempo, risultato di 1-1. Si va all’intervallo. (Marco Genduso)

DIRETTA CITTADELLA PISA (RISULTATO 0-1): PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Cittadella e Pisa. Dopo il minuto di silenzio per mister Eriksson, che ci ha lasciati negli ultimi giorni, si comincia tra Cittadella e Pisa con Semper, Giovanni Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli, Angori, Marin, Arena, Nicholas Bonfanti Hojholt, Léris, Vignato. Per il Cittadella invece Kastrati, Carissoni, Sottini, Angeli, Masciangelo, Cassano, Casolari, Branca, Vita, Rabbi, Ravasio.

Calcio d’angolo per il Pisa. Leris è stato bravo a trovare la deviazione di Carissoni. Primo corner della partita che non sortisce alcun tipo di effetto. Palla al Cittadella che respinge. Le due squadre si studiano in questo momento, pochi spazi. Si sbraccia mister Inzaghi che chiede più movimenti ai suoi. Vantaggio Pisa con il siciliano Arena, per lui tiro con il mancino. (Marco Genduso)

DIRETTA CITTADELLA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Cittadella Pisa, partita per la terza giornata di Serie B che proviamo a presentare con le statistiche di veneti e toscani, anche se dopo due giornate hanno ovviamente importanza relativa. Alti e bassi per i padroni di casa del Cittadella, che infatti hanno 3 punti in classifica, evidentemente frutto di una vittoria e una sconfitta, con equilibrio anche nella differenza reti in virtù del fatto che finora il Cittadella un gol ha segnato e uno ne ha subito.

Ancora un po’ meglio sta facendo il Pisa, che è imbattuto e grazie a una vittoria e un pareggio troviamo nel plotone di formazioni al secondo posto con 4 punti e una differenza reti evidentemente positiva (+2), dal momento che i nerazzurri toscani di mister Filippo Inzaghi hanno già segnato quattro gol e ne contano invece due al passivo. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Cittadella Pisa comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CITTADELLA PISA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B e, di conseguenza, anche la diretta Cittadella Pisa sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati al servizio in streaming di DAZN. La nostra offerta, invece, vi farà vivere il match attraverso una diretta testuale che seguirà i principali eventi di questa partita raccontandovi gli avvenimenti e le azioni più importanti.

CITTADELLA PISA: GORINI SFIDA INZAGHI PER I TRE PUNTI

Ancora in campo la Serie B per il primo turno infrasettimanale di questa stagione che vedrà la diretta Cittadella Pisa valevole per la terza giornata giocarsi al Tombolato martedì 27 agosto alle 20,30. Le due squadre sono entrambe ad una vittoria e cercano altri tre punti per insediarsi stabilmente nella parte alta di una classifica ancora molto corta.

Gli uomini di Gorini hanno vinto l’ultima partita giocata in casa del Brescia grazie ad una rete di Carissoni che ha sbloccato una partita molto sofferta. Tra le mura amiche è attesa una risposta da parte di un Cittadella che ha mostrato grande carattere a Brescia dopo la terribile sconfitta nel recupero contro la Salernitana. Una vittoria ed un pareggio, invece, per la squadra di Filippo Inzaghi che è riuscita a battere 2 a 0 il Palermo dopo aver trovato il pareggio nella prima giornata contro lo Spezia.

CITTADELLA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo a capire quali saranno le scelte dei due allenatori per la diretta Cittadella Pisa valida per la terza giornata di Serie B. Punta ancora sull’equilibrio Edoardo Gorini che riconfermerà il suo 4-3-1-2 ma dovrà fare a meno dello squalificato Pavan che è stato espulso nella partita contro il Brescia e salterà la terza giornata. A completare la coppia centrale con Angeli ci dovrebbe essere Salvi mentre i tre davanti saranno ancora Vita, Desogus e Rabbi con Ravasio che potrebbe trovare un importante minutaggio.

Conferme anche per Filippo Inzaghi che ha tra le mani una squadra con un potenziale offensivo molto ampio dato da Tramoni e Moreo che completeranno il tridente con uno tra Leris e Bonfanti. Beruatto e Toure daranno la spinta sulla fascia e copriranno la solita difesa a tre composta da Caracciolo, Calabresi e Canestrelli.

CITTADELLA PISA, LE QUOTE

Per approfondire questo avvicinamento alla diretta Cittadella Pisa, andiamo a vedere come Pokerstars quota gli avvenimenti di questo match. I padroni di casa partono leggermente favoriti per via del fattore campo che porta l’1 a 2,55 contro il 2 a 2,70 e la X per il pareggio a 3,10.