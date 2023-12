Video/ Feralpisalò Cittadella (0-1) gol e highlights: la decide Pandolfi! (Serie B, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ CITTADELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza il Cittadella supera in trasferta la Feralpisalò per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gorini partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno all’8′ con un tiro fuori misura provato da Cassano. I padroni di casa guidati dal tecnico Zaffaroni replicano subito al 9′ con una conclusione altrettanto imprecisa di Martella.

I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti insistono riuscendo poi a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Pandolfi, sfruttando al meglio un assist quasi fortuito del suo compagno Pittarello. Nel secondo tempo i verdazzurri suonano la carica al 53′ con un tentativo di Compagnon sventato in modo miracoloso da Kastrati tra i pali in avvio di rirpesa. Nell’ultima parte dell’incontro i granata sfiorano il raddoppio all’84’ con uno spunto di Negro.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Fiordilino e Bergonzi da un lato, Salvi e Branca dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quindicesimo turno del campionato cadetto permettono al Cittadella di salire a quota 25 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò non si muove, restando ferma a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ CITTADELLA: IL TABELLINO

Feralpisalò-Cittadella 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Pandolfi(C).

Assist: 33′ Pittarello(C).

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Camporese; Parigini, Zennaro, Fiordilino, Di Molfetta, Martella; Compagnon, Butic. All.: Zaffaroni.

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Pandolfi. All.: Gorini.

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo).

Ammoniti: 7′ Fiordilino(F); 16′ Salvi(C); 75′ Bergonzi(F); 76′ Branca(C).

