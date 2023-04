DIRETTA/ Cittadella Genoa streaming video tv: veneti avanti nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA GENOA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Cittadella Genoa soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Contro ogni aspettativa, il bilancio vede sorridere la compagine veneta: abbiamo infatti due vittorie per il Cittadella, quattro pareggi e una sola vittoria per il Genoa. Il primo confronto tra le due squadre corrisponde anche alla prima e unica vittoria del Grifone: risultato di 3-1. Dopo la “prima”, quattro pareggi consecutivi tra Serie B e Lega Pro.

Poi, l’1 maggio del 2006, l’inversione di rotta: la gara dello stadio Marassi ha visto prevalere il Cittadella con un netto 1-3. Infine, l’ultima sfida risale alla gara d’andata di questo campionato, disputata il 4 dicembre 2022: risultato di 0-1, rete decisiva firmata da Antonucci al minuto 62. (Aggiornamento di MB)

CITTADELLA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Genoa sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata ad Andrea Calogero. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

VENETI IN CERCA DI PUNTI SALVEZZA

Cittadella Genoa, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Tombolato” di Cittadella, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B.

All’andata la rete di Antonucci permise al Cittadella di espugnare il Ferraris: come finirà questa volta? Sicuramente la situazione è diversa rispetto a quella sfida: ora i liguri sono in scia della capolista Frosinone mentre la formazione veneta cerca punti per ottenere la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA GENOA

Stankovic e Semplici alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cittadella Genoa. Partiamo dai padroni di casa: Gorini prepara il solito 4-3-1-2 con Kastrati pronto a difendere la porta granata sostenuto da Del Fabro e Perticone al centro della difesa, con Giraudo a sinistra e Salvi a destra. A centrocampo pronti Mastrantonio, Branca e Crociata, con Vita ad agire dietro la coppia offensiva composta da Maistrello e Antonucci. In casa Genoa rientra Vogliacco dalla squalifica mentre Ilsanker dovrebbe rimanere ancora fuori per problemi fisici. Sulle corsie esterne Sabelli si sposta a sinistra, dove restano out Pajac, Czyborra e Haps. Nel cuore del campo Frendrup al posto di Sturaro, mentre è confermato l’attacco con Coda affiancato da Gudmundsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Cittadella Genoa secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei padroni di casa è a 4.00, il pareggio è a 3.20 mentre il successo ospite paga 2.10 volte la posta. Squilibrio nelle quote sul numero di reti: Under 2.5 a 1.53 e Over 2,5 a 2.35.











