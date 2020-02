Diretta Cittadella Juve Stabia/ Streaming video DAZN: i veneti per volare (Serie B)

Cittadella Juve Stabia, partita che sarà diretta dal signor Ayroldi, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Continua ad essere preda di discontinuità la formazione veneta, che nell’ultimo match di campionato disputato ha però fatto registrare un nuovo acuto andando ad espugnare il campo del Pescara. Da 7 giornate consecutive la squadra di Roberto Venturato alterna una sconfitta a un risultato positivo e ora proverà a invertire la tendenza contro una Juve Stabia che ha messo un altro tassello importante nel mosaico della sua rincorsa alla salvezza, battendo 3-2 in casa l’ambizioso Crotone. Le Vespe ora sono a +4 sulla zona play out e a sole 3 lunghezze dalla zona play off, dove resta insediato il Cittadella, tra il quinto e il settimo posto appaiato a quota 36 punti con la Salernitana e il Pordenone. All’andata i veneti hanno espugnato Castellammare di Stabia, vittoria di misura 0-1 firmata da Diaw. La Juve Stabia ha vinto per l’ultima volta in casa del Cittadella il 20 maggio 2012, 0-1 firmato da una rete di Falcinelli per i campani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Juve Stabia non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Cittadella Juve Stabia che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella. Il Cittadella allenato da Roberto Venturato sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Stanco. Risponderà la Juve Stabia guidata in panchina da Fabio Caserta disposta con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Ricci; Addae, Calò, Mallamo; Bifulco, Forte, Canotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Cittadella e Juve Stabia. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.75, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.60 e la vittoria in trasferta viene quotata a 4.75. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.80, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.90.



