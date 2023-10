DIRETTA CITTADELLA LECCO/ Video streaming tv: sfida intrigante al Tombolato (Serie B, 1 ottobre 2023)

DIRETTA CITTADELLA LECCO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cittadella e Lecco sta per iniziare le due squadre si sono affrontate soltanto in quattro circostanze e la statistica sembrerebbe essere abbastanza chiara: quattro partite giocate e altrettanti pareggi. Le due formazioni si sono affrontate tra il 1999 e il 2008 con il pareggio ad aleggiare sul campo in ogni sfida. Gli unici risultati usciti in questo match sono stati di 0-0, nel 1999 e 2007; 1-1 nel 2000 e 2008.

Tutte e quattro le sfide sono state giocate nel campionato di Lega Pro, quest’anno per la prima volta si affronteranno nel territorio cadetto con tre punti in palio che potrebbero essere fondamentali per entrambe le formazioni. Lecco che arriva al match dopo la pesante sconfitta interna avvenuta pochi giorni fa contro un’altra diretta concorrente come la Feralpisalò. Cittadella che ha invece concluso con il risultato di 1-1 la difficile trasferta contro i calabresi del Catanzaro. (Marco Genduso)

CITTADELLA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cittadella Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CITTADELLA LECCO: OSPITI IN FONDO ALLA GRADUATORIA

La diretta Cittadella Lecco, in programma domenica 1 ottobre 2023 alle ore 16:15 allo stadio “Tombolato” di Cittadella, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Sfida che vede i padroni di casa favoriti e intenzionati a strappare altri punti per risalire in classifica: al momento, infatti, i veneti stazionano a quota nove punti dopo il pareggio ottenuto a Catanzaro. L’undici di Foschi, invece, dopo quattro partite giocate ha raccolto un solo punto in quel di Modena.

CITTADELLA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cittadella Lecco, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Tombolato” di Cittadella. Tra i padroni di casa mister Edoardo Gorini proporrà il solito 4-3-1-2 con Magrassi e Maistrello nel reparto avanzato. A centrocampo ballottaggio tra Vita e Tessiore. Ospiti che, invece, si schiereranno con un 3-5-2 dove mister Luciano Foschi proporrà Battistini, Caporale e Marrone in difesa. In attacco due maglie per tre calciatori: Di Stefano, Novakovich ed Eusepi.

CITTADELLA LECCO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cittadella Lecco danno per favorita la squadra di mister Gorini con il segno 1 proposto a 1.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei bianco-azzurri è dato a 5.25 mentre il pareggio si gioca a 3.80.

