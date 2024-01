DIRETTA/ Cittadella Palermo video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti! (Serie B, 13 gennaio 2024)

DIRETTA CITTADELLA PALERMO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cittadella Palermo evidenzia due squadre che in passato si sono ritrovate contro in ben 11 partite. Lo storico sorride al pareggio con 5 risultati in equilibrio. Segue il Palermo con quattro vittorie ed infine due successi per il Cittadella. Cittadella che ha realizzato ben 13 gol contro il Palermo, rosanero che invece sono andati in rete in 16 occasioni. La prima volta che queste squadre si sono affrontate è stato il 23 settembre 2001 con il successo del Palermo allo stadio Renzo Barbera con il risultato di 3-1.

Il primo successo del Cittadella è datato 20 novembre 2017 con l’incredibile vittoria in casa del Palermo con il risultato di 0-3. Pirotecnica la sfida dell’undici Marzo 2023 terminata con un pareggio allo stadio Tombolato con il risultato di 3-3. Ad andare in rete in due occasioni Maistrello per il Cittadella e Di Mariano per i rosanero. Per la formazione di casa successo nella gara di andata al Renzo Barbera con il risultato di 0-1. Decisivo il gol di Pandolfi su un colpo di testa. (Marco Genduso)

CITTADELLA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Cittadella Palermo, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Serie B. Il Cittadella si presenta all’incontro contro il Palermo come quarta in classifica con 33 punti. La squadra guidata da Gorini ha confermato in questa stagione di essere una seria contendente per la promozione in Serie A, ottenendo 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, anche in sfide particolarmente impegnative come nell’ultimo pari in casa dell’Ascoli. La sfida contro il Palermo rappresenta un test cruciale per valutare le reali ambizioni del club granata, dato il prestigio dell’avversario.

Nonostante le difficoltà riscontrate, il Palermo si mantiene in corsa, occupando la sesta posizione in classifica con 32 punti accumulati in 19 partite. La squadra di Eugenio ha evidenziato una fase di ripresa negli ultimi tempi, registrando 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. La loro ultima sconfitta risale addirittura al primo dicembre (1-2 contro il Catanzaro) e prima della sosta sono stati protagonisti di una gran rimonta contro la Cremonese, che ha rilanciato nella lotta per la Serie A diretta la formazione rosanero.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Palermo, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Negro, Giraudo, Salvi, Pavan; Carriero, Danzi, Branca; Tessiore; Pittarello, Cassano. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Stulac, Henderson, Segre; Di Mariamo, Insigne, Brunori.

CITTADELLA PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











