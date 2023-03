DIRETTA/ Cittadella Perugia streaming video tv: tanti pareggi nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA PERUGIA: TESTA A TESTA

Diretta di Cittadella Perugia che presenta due formazioni con grande bisogno di ottenere bottino pieno in questa sfida. Padroni di casa che arrivano da un pareggio pirotecnico contro il Palermo di Eugenio Corini che è costata la squalifica, con conseguente assenza per questo match, del tecnico della formazione veneta Edoardo Gorini. Le due formazioni si sono affrontate 13 volte nella loro storia, la sfida recita il seguente storico: 6 pareggi, 4 vittorie Cittadella e 3 successi umbri.

La genesi dell’incontro inizia nel 2014 con ben tre vittorie consecutive da parte della formazione umbra. Queste tre vittorie risultano essere anche le uniche del Perugia contro il Cittadella; da quel momento granata che ottengono due pareggi consecutivi, entrambi con il risultato di 1-1, e quattro vittorie intervallate da quattro risultati di parità. Cittadella che negli ultimi anni è riuscita, dunque, ad invertire un trend negativo iniziato nel 2014, con tre sconfitte consecutive contro gli umbri. L’ultima gara ufficiale è quella della gara di andata dell’odierno campionato, con la formazione granata vittoriosa allo stadio Renato Curi con il risultato di 0-2. Ad andare a segno furono Beretta e Magrassi. (Marco Genduso)

CITTADELLA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cittadella Perugia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Cittadella Perugia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Cittadella Perugia, in programma sabato 18 marzo 2023 alle ore 14:00. vede una sfida fondamentale tra due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno 35 punti e potrebbero mettere un importantissimo tassello per la salvezza vincendo col Perugia. Sarebbe anche un ritorno al successo visto che dall’ultima partita vinta dagli amaranto è passato quasi un mese tra sconfitte e un pareggio. Anche il Perugia non vince dallo stesso giorno del Cittadella e arriva da un ko esterno col Sudtirol.

In casa il Cittadella ha vinto solamente quattro partite su quattordici, perdendone tre e pareggiandone esattamente la metà per un totale di diciannove punti. Molto peggio il rendimento del Perugia in trasferta con dieci sconfitte su quindici match, il peggior dato alla pari con Modena e Cosenza.

CITTADELLA PERUGIA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Perugia vedono gli amaranto schierarsi col 4-3-1-2. In porta Maniero, quartetto difensivo con Mattioli, Del Fabro, Frare e Giraudo. A centrocampo spazio al trio Mastrantonio e Carriero aiuteranno Branca. Vita il trequartista, Maistrello e Antonucci in attacco.

Il Perugia si schiera con il 3-4-1-2 con Gori in porta, difesa formata da Sgarbi, Curado e Struna. Zona nevralgica del campo occupata da Iannoni e Santoro mentre sugli esterni Casasola e Lisi avranno spazio. Kouan agirà da trequartista centrale dietro a Di Carmine-Olivieri.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Cittadella Perugia vedono con i favori del pronostico per bet365 la squadra di casa a 2.60. Il pareggio viene pagato tre volte la posta in palio mentre il 2 fisso a 3.05. Il segno Gol viene offerto a 2.05 mentre l’esito opposto è dato a 1.70. Almeno tre reti siglate nell’incontro è dato a 2.50 con l’Under a 1.50.

