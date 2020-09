Diretta Cittadella Piacenza/ Streaming video tv: amichevole a porte chiuse a Lavarone

Cittadella Piacenza si gioca in diretta da Lavarone: alle ore 16:00 di mercoledì 16 settembre andrà in scena un’amichevole che verrà disputata a porte chiuse, tra due squadre che rappresentano categorie diverse. Il Cittadella ancora una volta ha mancato quella promozione in Serie A che insegue ormai da parecchie stagioni, facendo peggio rispetto al 2019 (aveva raggiunto la finale) e vivendo con frustrazione l’eliminazione subita in casa dal Frosinone. Ci si riproverà quest’anno, ma intanto le stagioni passano e la massima serie non è ancora arrivata; il Piacenza era in Serie C e ci resterà anche per il 2020-2021, stesso percorso per i lupi che dopo la finale persa contro il Trapani non si sono ripetuti. Sarà dunque un test intrigante per entrambe le squadre; aspettando che la diretta di Cittadella Piacenza prenda il via, vediamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte in campo dai loro allenatori valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

CITTADELLA PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTIA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Cittadella Piacenza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; non sarà possibile nemmeno assistere all’amichevole in diretta streaming video, e dunque per avere le informazioni utili sulla sfida di Lavarone potrete avere accesso alle pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, segnaliamo in particolare i profili Twitter @ascittadella73 e @PiacenzaCalcio.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PIACENZA

C’è ancora Roberto Venturato sulla panchina veneta, quindi in Cittadella Piacenza i granata giocano con il 4-3-1-2: Paleari in porta, linea difensiva composta da Camigliano e Adorni come centrali mentre sulle corsie laterali andranno Ghiringhelli e Amedeo Benedetti. In mezzo al campo il veterano Iori potrebbe ancora giocare in cabina di regia stretto tra due mezzali che possono essere Branca e D’Urso; se la giocano anche Proia e Awua, mentre sulla trequarti il giocatore designato può essere il nuovo arrivato Daniele Donnarumma che supporterà l’azione dei due attaccanti Ogunseye e De Marchi.

Il Piacenza è stato affidato a Vincenzo Manzo, e potrebbe giocare con il 4-2-3-1: davanti al portiere Vettorel potrebbero esserci Bruzzone e Saputo con due terzini che sarebbero eventualmente Daniello e Renolfi, a centrocampo invece la regia sarà affidata ad Antonio Palma con Nicco che può agire qui oppure più avanti al centro, lasciando a Pedone la mediana. Galazzi, Ghisleni e Lamesta si giocano le due maglie che saranno affidate ai laterali offensivi; come prima punta può giocare Flores Heatley adattandosi, il ballottaggio è con Cheikh Sylla.



