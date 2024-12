DIRETTA CITTADELLA REGGIANA, I TESTA A TESTA

Passiamo adesso alla diretta di Cittadella Reggiana, ma da un punto di vista storico. Per chi non lo sapesse questa è la rubrica dei testa a testa che si basano sull’analisi dei precedenti tra i due team, alla ricerca quindi della favorita da un punto di vista storico in questa rivalità. Partiamo con il dire che le gare in totale prima di quella che andremo a commentare quest’oggi sono quattro: si dividono a loro volta in una vittoria per la Reggiana e tre invece per il Cittadella. Nessun pareggio tra le due formazioni.

Nell’ultima gara disputata qui abbiamo avuto una vittoria per 1-0 dei padroni di casa. In Serie C invece queste due squadre si sono affrontate due volte nel corso di una singola stagione, qui il computo si divide in un pareggio e una sconfitta della Reggiana. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento dove vedremo insieme le statistiche della diretta di Cittadella Reggiana, un modo più scientifico per capire che tipo di partita aspettarci nei prossimi novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CITTADELLA REGGIANA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Cittadella Reggiana sarà possibile sia su DAZN che con Amazon Prime Video che hanno la co-esclusiva della Serie B. Avrete anche la possibilità di seguire questa sfida in diretta streaming video e con la diretta testuale sul nostro sito.

COLANTUONO VUOLE TORNARE A VINCERE

Questa giornata di Serie B continua con la diretta Cittadella Reggiana in campo alle 17,15 di sabato 21 dicembre 2024 sul campo del Tombolato. La partita metterà di fronte due squadre divise da soli quattro punti in classifica e alla ricerca di punti per la salvezza. Il Cittadella di Dal Canto non riesce più a vincere e si trova all’ultimo posto in classifica con soli 14 punti e cinque partite senza vedere mai i tre punti. Meglio la Reggiana di Viali che si trova la quattordicesimo posto dopo aver perso nell’ultima giornata in casa contro il Modena.

CITTADELLA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche il discorso relativo alle probabili formazioni in vista di questa interessante sfida salvezza. Il Cittadella di Dal Canto andrà in campo con un 3-5-2 con Kastrati tra i pali difeso da Salvi, Negro e Piccinini con Carissoni e Masciangelo sugli esterni a coprire anche la difesa. Amatucci agirà in mediana mentre Casolari e Tronchin completeranno il centrocampo e sosterranno le due punte Vita e Pandolfi.

Sarà un 4-3-3, invece, per la Reggiana di Viali che schiererà una linea con Libutti, Meroni, Lucchesi e Fontanarosa davanti alla porta di Bardi. Kabashi giocherà come mediano mentre Sersanti e Marras saranno ai suoi lati a sostegno del tridente formato da Portanova, Pettinari e Vergara.

CITTADELLA REGGIANA, LE QUOTE

Approfondiamo la diretta Cittadella Reggiana utilizzando le proposte di William Hill per analizzare pronostici e quote. I veneti sono i favoriti e la loro vittoria è data a 2,40, il 2 per gli emiliani a 2,90 e il pari a 2,90.