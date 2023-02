Diretta/ Cittadella Reggina streaming video tv: obiettivi opposti (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA REGGINA: IN EQUILIBRIO!

La diretta Cittadella Reggina, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, racconta di due squadre con obiettivi decisamente opposti. I padroni di casa sono immischiati nella lotta per non retrocedere e ultimamente arrivano da un buon periodo, sconfitta a parte lo scorso turno di campionato, arrivata comunque contro il Frosinone capolista. Per il resto erano quattro gare di fila che il Citta non perdeva (due vittorie, due pareggi). I calabresi sono invece quarti, a pari punti col Bari terzo e il Sudtirol quinto, anche se guardando il recente calendario il rendimento è quello di una squadra vicina alla retrocessione: sono arrivate infatti quattro sconfitte nelle ultime cinque.

In casa il Cittadella ha collezionato 14 punti in 11 partite frutto di tre vittorie, altrettante sconfitte e cinque pareggi. I veneti sono la terza squadra con più segni X di tutta la Serie B nelle gare casalinghe. La Reggina, nonostante le ultime due sconfitte in trasferta, è comunque la quinta miglior squadra per rendimento esterno con 19 puniti in 12 partite.

CITTADELLA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Reggina è visitabile su Sky usufruendo dell’abbonamento pacchetto Calcio, reperibile anche su DAZN , ugualmente tramite abbonamento annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Cittadella Reggina in streaming video, vi è Helbiz a mandarla in onda o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, riservato ai clienti delle relative emittenti

CITTADELLA REGGINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Reggina vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. Kastrati tra i pali, difesa a quattro con Salvi, Visentin che sostituirà lo squalificato Peritcone, Frare e Giraudo. Vita sarà la mezzala destra, Branca in regia e Mastrantonio centrocampista di inserimento mancino. Crociata agirà da trequartista con Lores e Ambrosino in attacco.

Gli ospiti invece si metteranno in campo col 4-3-2-1. Contini in porta, Pierozzi a destra mentre Gagliolo a sinistra con Cionek e Terranova centrali difensivi. Fabbian insieme a Crisetig al centro e Hernani formano il centrocampo amaranto, Rivas-Menez trequartisti e Strelec unica punta.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Cittadella Reggina vede un match veramente molto equilibrato. A dimostrarlo è il fatto che l’1 sia quotato a 2.70 mentre il 2 a 2.80, quote molto simili così come la X a 3.

Più distinte tra loro le giocate sull’Over e Under 2.5, rispettivamente a 2.50 e 1.45 indicando più probabile una gara con poche reti. Capitolo Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, lo troviamo a 2.05 rispetto all’1.67 del No Gol

