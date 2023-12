DIRETTA/ Spezia Bari video streaming tv: pugliesi avanti nei precedenti ma… (Serie B, 15 dicembre 2023)

DIRETTA SPEZIA BARI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Spezia Bari evidenzia due club che all’interno della propria storia si sono ritrovati l’una contro l’altra in ben 26 scontri. L’ago della bilancia pende dalle parti del Bari che ha ottenuto ben 10 successi contro la sola vittoria in meno dei liguri che si fermano a quota 9. Le restanti 7 partite sono terminate con il risultato di pareggio. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere l’attaccante del Bari Vincenzo Santoruvo. Con due reti all’attivo seguono Marco Sansovini, Francesco Fedato, Franco Brienza e Nene, quest’ultimo passato da entrambe le maglie. La prima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella del 16 Febbraio 1930 con il successo del Bari con risultato di 3-0.

Diretta/ Roma Sheriff (risultato finale 3-0): gioia per Pisilli! (14 dicembre 2023)

Tra il 1989 per il 2005 non sono registrati incontri ufficiali tra queste due squadre che ritornano ad affrontarsi solamente il 4 novembre 2006 con il successo del Bari nel campionato di serie B. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 6 settembre del 2015. Risultato pirotecnico di 4-3 con le due doppiette firmate da De Luca e Maniero. L’ultima volta che le due squadre si sono ritrovate in un campo di calcio è stato il 13 Marzo 2018 con il risultato di pareggio 1-1. (Marco Genduso)

Il calcio europeo fa affari con la Russia/ Nel mirino 4 club di Serie A: hanno comprato da società russe

SPEZIA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Spezia Bari, in diretta venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia ha finalmente interrotto una lunga serie di partite senza vittorie che durava dal 30 settembre, conquistando una vittoria per 2-1 contro l’Ascoli sabato scorso. La partita, disputata al Del Duca, ha visto i liguri prendere il comando al 22′ con il rigore di Verde, ma i padroni di casa hanno pareggiato al 51′ con Bellusci. Tuttavia, gli Aquilotti di Luca D’Angelo hanno risolto la partita a loro favore nel finale, trovando il gol del 2-1 al minuto 89 con Hristov. Questa vittoria ha permesso allo Spezia di raggiungere proprio l’Ascoli al penultimo posto con 13 punti, salendo a meno uno dalla zona salvezza.

Video/ Ascoli Spezia (1-2) gol e highlights: gara decisa da Hristov! (Serie B, 9 dicembre 2023)

Dall’altra parte, anche il Bari si presenta a questo anticipato del 17° turno di Serie B con rinnovata fiducia, dopo un periodo complicato, grazie al successo per 2-1 ottenuto in casa contro il Sudtirol. La partita al San Nicola ha visto i biancorossi giocare con l’uomo in più dal 15′ per l’espulsione di Cuomo. Nonostante ciò, il primo tempo si è chiuso sull’1-1, con il vantaggio pugliese firmato da Sibilli su rigore al 25′ e il pareggio ospite di Vinetot al 36′. Nella ripresa, è stato Di Cesare a siglare il definitivo 2-1, precisamente al minuto 71. Questa vittoria ha portato i ragazzi di Pasquale Marino a quota 21 punti, attualmente a meno cinque dal Palermo ottavo.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BARI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Bari, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Bandinelli, S. Esposito, Cassata; Verde, P. Esposito, Kouda. Risponderà il Bari allenato da Pasquale Marino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Brenno; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Koutsoupias, Benali, Acampora; Aramu, Edjouma, Achik.

SPEZIA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA