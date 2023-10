DIRETTA/ Cittadella Ternana streaming video tv: ci sono già ben 22 precedenti (Serie B, 7 ottobre 2023)

DIRETTA CITTADELLA TERNANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cittadella Ternana pone di fronte due squadre che si sono affrontate la bellezza di 22 volte. Guardando le statistiche si nota come ci siano sei risultati di vittoria per il Cittadella; 8 vittoria per la Ternana ed altrettanti risultati di parità. La prima sfida giocata da queste due formazioni è quella del 2000 terminata come risultato di 3-1 per il Cittadella. Ternana che rispose nella gara di ritorno imponendosi per 4-1. Il primo pareggio arriva nel 2001, al termine di una sfida di una tecnica terminata con la gara nel finale sul 2-2.

Video/ Cittadella Lecco (2-1) gol e highlights: Pittarello la ribalta! (1 ottobre 2023)

Tra il 2009 e il 2011 le formazioni non si affrontano tornando soltanto in campo nel 2012 con un successo per parte rispettivamente per Cittadella e Ternana. Da segnalare la sfida del 2018, terminata con il risultato di 5-1 per la Ternana con la super prestazione di Tremolada, autore di ben tre gol. Per il Cittadella invece due espulsioni il 90 minuti. L’ultima sfida in ordine cronologico giocata è stata quella del 25 Febbraio 2023, con la vittoria nel finale per i granata grazie alla rimonta firmata da Crociata, autore di ben due gol. (Marco Genduso)

Diretta/ Cittadella Lecco (risultato finale 2-1): ribaltata! (Serie B, 1 ottobre 2023)

CITTADELLA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cittadella Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SQUADRE IN FORMA

La diretta Cittadella Ternana, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Tombolato” di Cittadella, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti salvezza anche se i veneti stanno stupendo tutti a suon di risultati: la formazione di mister Gorini, infatti, staziona a quota dodici dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro il Lecco. Viene da un successo anche l’undici umbro, capace di superare nell’ultimo turno la Reggiana con tre gol.

Diretta/ Ternana Reggiana (risultato finale 3-0): Distefano chiude i conti! (Serie B, 30 settembre 2023)

CITTADELLA TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cittadella Ternana, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Tombolato” di Cittadella. Tra i padroni di casa mister Edoardo Gorini si affiderà al 4-3-1-2 con Pittarello e Magrassi nel reparto offensivo. In dubbio la presenza a centrocampo di Vita, pronto al suo posto Carriero. In casa umbra, invece, mister Cristiano Lucarelli proporrà Favilli e Raimondo come tandem offensivo. Sulle corsie laterali spazio a due tra Casasola, Corrado e Marginean.

CITTADELLA TERNANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cittadella Ternana danno per favorita la squadra di mister Gorini con il segno 1 proposto a 2.10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei rosso-verdi è dato a 3.60 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA