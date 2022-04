Diretta/ Cittadella Ternana streaming video e tv: sogno playoff (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA TERNANA: IL “CITTA” PENSA IN GRANDE!

Cittadella Ternana in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre che sognano la zona playoff e che sono pronte ad affrontare un finale di campionato ad altissimi livelli. Ma scopriamo qualcosa in più…

Il Cittadella è situato al decimo posto con 44 punti, raccolti grazie a 11 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Non è un buon momento per Baldini e compagni, che hanno raccolto appena due punti nelle ultime quattro: nell’ultimo turno i veneti sono stati sconfitti per 1-0 dal Pisa, rete decisiva siglata da Torregrossa. La Ternana di Lucarelli, invece, occupa il dodicesimo posto della graduatoria con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Momento a dir poco positivo per gli umbri, che negli ultimi tre match hanno realizzato sette punti: nell’ultimo turno è arrivato il netto 3-0 contro l’Alessandria, reti di Celli, Mazzocchi e Martella.

DIRETTA CITTADELLA TERNANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cittadella Ternana sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA TERNANA

È il momento di affrontare il capitolo probabili formazioni della diretta Cittadella Ternana. Iniziamo con i padroni di casa allenati da mister Gorini, in campo con l’ormai consolidato 4-3-1-2. Tra i pali l’albanese Kastrati, davanti a lui il quartetto difensivo composto da Cassandro, Del Fabro, Perticone e Donnarumma. In cabina di regia c’è Pavan, con Vita e Branza mezzali. L’ex Roma Antonucci sarà il fantasista dietro al tandem avanzato formato da Baldini e Beretta. Passiamo adesso alla Ternana di Cristiano Lucarelli, schierata sul rettangolo verde con il 3-5-2. Iannarilli tra i pali, linea a tre composta da Boben, Bodgan e Celli. Ghiringhelli e Martella sulle corsie laterali, mentre in mezzo al campo spazio a Koutsoupias, Proietti e Palumbo. In attacco Partipilo a sostegno del bomber Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Cittadella Ternana sarà molto equilibrata secondo le principali agenzie di scommesse d’Italia. Prendiamo come riferimento le quote offerte dai bookmakers di Eurobet. La vittoria del Cittadella è data a 2,35, il pareggio è quotato 3,10, mentre la vittoria della Ternana paga 3,20 volte la posta. Non sarà una gara ricca di gol, ma attenzione alle possibili sorprese: gli analisti di Eurobet danno l’Over 2,5 a 2,00, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,72. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,75 e 1,95.











