Diretta Pisa Cittadella/ Streaming video tv: toscani a caccia del riscatto (Serie B)

DIRETTA PISA CITTADELLA: PARTITA DELICATA!

Pisa Cittadella sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione AIA di Bologna. La gara in programma domenica 20 marzo alle ore 14:00 dall’Arena Garibaldi è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. I toscani sono reduci dalla sconfitta subita in casa dell’Ascoli, partita terminata con il punteggio di 2-0. La squadra di Luca D’Angelo ha così interrotto la striscia vincente che durava da tre turni. I nerazzurri sono in terza posizione in classifica con 55 punti, gli stessi del Lecce e uno in meno rispetto all’attuale capolista Cremonese.

DIRETTA/ Ascoli Pisa (risultato finale 2-0): doppio Dionisi! Nerazzurri, addio vetta

Il Cittadella arriva alla sfida dell’Arena Garibaldi, dopo il pareggio casalingo conseguito contro la Reggina, gara terminata con il punteggio di 0-0. La compagine di Edoardo Gorini insegue una vittoria che manca da quasi un mese. Nelle ultime quattro gare infatti, il Cittadella ha conseguito tre pareggi e una sconfitta, scivolando in decima posizione con 44 punti. La gara di andata, disputata a novembre, si è conclusa con il successo del Cittadella, che si è imposto sul Pisa con un netto 2-0.

Diretta/ Cittadella Reggina (risultato finale 0-0): parità al Tombolato

DIRETTA PISA CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Pisa Cittadella sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

DIretta/ Pisa Cremonese (risultato finale 3-0): tris dei toscani e ritorno in vetta!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISA CITTADELLA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pisa Cittadella, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Luca D’Angelo, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2, e i seguenti undici: Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Hermannsson; De Vitis, Nagy, Mastinu; Benali; Lucca, Puscas.

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con un 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Cittadella, in vista della trasferta sul campo del Pisa: Kastrati, Mattioli, Frare, Del Fabbro, Donnarumma; Branca, Mazzocco. Laribi; Antonucci; Baldini, Beretta.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Pisa Cittadella di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa con il segno 1, abbinato alla vittoria del Pisa, quotato 1.92. L’eventuale risultato finale di parità, con il segno X viene proposto a 3.20. Sembra difficile assistere al successo in trasferta del Cittadella, che associato al segno 2, ha una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA