DIRETTA/ Civitanova Funvic (risultato finale 3-0) streaming: la Lube chiude prima

DIRETTA CIVITANOVA FUNVIC (RISULTATO 3-0): LA LUBE CHIUDE PRIMA

Siamo nel corso del terzo set tra Civitanova e Funvic. Gomes serve lungo, 5-2 per Civitanova. Zaytsev sigla da posto due, 8-6. Diamantini, primo tempo, 12-8 Lube che vuole chiudere la pratica e terminare prima nel girone. Inizia a sbagliare molto il Funvic che sta mollando, errore di Gasman 15-8. Lucarelli schiaccia ma non trova il tocco del muro, 17-12. Ace di Lucarelli, 19-12, vola Civitanova. Lucarelli trova ancora un servizio vincente, 20-12. Gara virtualmente chiusa con la Lube che approda in semifinale. Diamantini chiude il terzo set sul 25-16! Seconda vittoria netta dei Campioni in carica. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Nyiregyhaza Conegliano (risultato finale 0-3): una vittoria schiacciante!

FINE SECONDO SET

Siamo nel corso del secondo set tra Civitanova e Funvic. Ace di Anzani per il 10-9. De Cecco alza il muro su Yudi, 13-12. Zaytsev con la parallela, 15-13. La Lube sta iniziando ora a prendere il match sotto il suo totale controllo, Radke batte lungo, 19-15. Battuta di Lucarelli che non passa, 21-18. Anzani per il 22-18, Lube ad un passo dal vincere anche il secondo set. De Cecco alza con il bagher per Simon che trova il punto del 23-18. Errore in attacco di Yudi con la Lube che conquista anche il secondo set per 25-20. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Civitanova UPCN (risultato finale 3-0) video: Lube in semifinale!

CIVITANOVA FUNVIC IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che il Mondiale per club di volley maschile e dunque anche la sfida tra Civitanova e Funvic di questa sera sarà un’esclusiva Sky: oggi l’appuntamento con la diretta tv della partita sarà alle ore 21.00 al canale Sky Sport Action, al numero 206 del telecomando della tv satellitare. Diretta streaming video dell’incontro garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

FINE PRIMO SET

Siamo nel corso del primo set tra Civitanova e Funvic. La Lube inizia con il seguente sestetto: De Cecco, Gabi Garcia, Yant, Anzani, Simon, Lucarelli e Balaso. Gabriel serve lungo, 4-4. Bel muro di Yant, la Lube è avanti 8-7. Diagonale stretta di Yudi, 10-10. Gara che viaggia sul filo dell’equilibrio, per ora le due compagini rispondono punto su punto. Ennesimo errore di De Cecco, 20-20, siamo nelle fasi calde del set. Gabi Garcia mette il punto del 24-22! Due set point ora per Civitanova! Gabriel sbaglia nell’attacco, il primo set viene vinto da Civitanova per 25-22. (agg. Umberto tessier)

Diretta/ Monza Mulhouse (risultato finale 3-0): perentoria vittoria brianzola!

SI COMINCIA!

Si accende la diretta di Civitanova Funvic, match per i mondiali per club di volley maschile e sfida attesissima visto che metterà in palio il primo posto per la Pool A del torneo internazionale. Presentando l’incontro abbiamo già detto che sia i cucinieri che i brasiliani di fatto sono già qualificati per le prossime semifinali: rimane però da capire chi sarà testa di serie e dunque si avvantaggerà nel tabellone della Final Four della manifestazione di casa a Betim quest’anno.

La situazione in graduatoria tra le due squadre è però incerta e al momento pure nella pool B sappiamo solo chi approderà alla prossima fase. Dopo i primi incontri vediamo infatti della graduatoria prime a pari punti Trento e Sada Cruzeiro (che pure saranno in campo l’una contro l’altra solo stanotte): i due club pure sono sicuri di accedere alle prossime semifinali. Non escludiamo la possibilità di derby italiano già nel prossimo turno. Vedremo che dirà il campo: si gioca!

CIVITANOVA FUNVIC: PARLA BLENGINI

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Civitanova Funvic, match che vale il primo posto nella pool per i mondiali per club di volley maschili: prima di far parlare il campo pure diamo spazio alle ultime dichiarazioni del tecnico della Lube Gianlorenzo Bleigni. L’allenatore, a margine del successo conseguito contro l’UPCN al debutto ha dichiarato ai canali ufficiali del club: “La vittoria e la conseguente qualificazione alla semifinale, che visto il risultato della prima giornata tra le altre due squadre inserite nel nostro girone è già sicura, ovviamente ci rendono contenti. Però è chiaro che come livello di gioco dobbiamo crescere, perché tutta la partita abbiamo faticato troppo sia in battuta che in ricezione. Si tratta di due fondamentali molto importanti in una competizione come questa”.

Blengini sempre parlando del match ha aggiunto: “Vero che si trattava pur sempre della prima partita, e che il fondamentale del servizio è sicuramente influenzato dal prendere confidenza con l’impianto. Resta comunque il fatto che sotto questi punti di vista dobbiamo migliorare andando avanti nel torneo”.

SFIDA PER LA VETTA DELLA POOL A

Civitanova Funvic, in diretta dal Ginasio Divino Braga di Betim, è la partita di volley maschile in programma oggi 9 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00 italiane (ma saranno le ore 17 .00 in Brasile). Siamo già al secondo appuntammo della fase a gruppi dei Mondiali per club di volley maschile e per la Lube è tempo di giocarsi il tutto per tutto per ottenere la testa del girone A.

Dopo il successo conseguito al debutto con l’UPCN, Blengini è infatti volato già alle prossime semifinali della competizione: pure serve oggi dare il massimo contro i padroni di casa del Funvic per ottenere la testa del gruppo e dunque un miglior piazzamento nella prossima Final Four della competizione internazionale. Ci attendiamo una partita infuoca oggi in terra brasiliana: i campioni uscenti si confermeranno ancora una volta?

DIRETTA CIVITANOVA FUNVIC: IL CONTESTO

Come abbiamo già accennato, presentando la diretta tra Civitanova e Funvic, la Lube, dopo pure solo il match di debutto con gli argentini dell’UPCN ha già messo un piede nella Final Four dei mondiali per club di volley maschile. A Betim la squadra di Blengini non ha dunque messo il piede in fallo e regolando gli albicelesti con un chiaro 3-0 (25-19, 25-13 e 25-21 i parziali) sono già leader del girone e sicuri di prendere parte alle prossime semifinali: rimane da capire però se da prima o seconda della Pool A.

In tal senso la sfida di questa sera con il Funvic sarà determinante: la squadra brasiliana invece, padrona di casa, nel primo turno della fase a gruppi ha battuto l’UPCN ma solo al tie break, e con i parziali di 21-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-12). Così facendo il tecnico Joao Conceiçao ha messo da parte solo due punti e dunque non è nelle miglior condizioni per tentare l’impresa di ottenere la testa del girone. Pure per i verdeoro il colpo di scena è dietro l’angolo e Blengini come i suoi cucinieri lo sanno bene: servirà la massima attenzione oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA