Diretta Civitanova-UPCN/ Streaming video tv, Mondiale per Club Volley maschile

Sale altissima l’attesa per la sfida in diretta streaming video e tv della pallavolo Cucine Lube Civitanova, impegnata questa sera contro la squadra argentina dell’UPCN di San Juan. L’incontro sarà valevole per la prima giornata del Mondiale per Club di volley maschile e si disputerà alle ore 21:00 italiane di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021. In quel di Belo Horizonte, dove la compagine marchigiana è sbarcata due giorni fa, la squadra tricolore allenata da Gianlorenzo Blengini proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa, nel 2019, ma per farlo dovrà avere la meglio sugli argentini nonchè anche sui padroni di casa del Funvic Taubaté, entrambe inserite nel gruppo A.

La squadra azzurra è stata ripescata dopo il forfeit dello Zaksa, ma chissà che, nonostante non abbia strappato il pass per il torneo, possa stupire e magari tornare in Italia con il trofeo in bacheca. In totale saranno sei le squadre che si contenderanno il FIVB Mondiale per Club maschile 2021 di volley, tre per ogni “pool” o girone, e oltre a Civitanova ci saranno in campo anche gli uomini di Trento, finalisti dell’ultima edizione di Champions League. La Lube, come detto sopra, è stata inserita nel Gruppo A, mentre è stato Pool B per i trentini.

DIRETTA CIVITANOVA UPCN, MONDIALE PER CLUB VOLLEY IN STREAMING VIDEO TV: LE INFO PER GUARDARE IL MATCH

Il primo step sarà cercare di superare la fase a gironi, dopo di che le prime due di ogni gruppo si affronteranno alle semifinali, con la prima del girone A che sfiderà la seconda del B e viceversa: e chissà che non possa esserci un incontro tutto nostrano. Chi vincerà accederà poi alla finalissima per contendersi il torneo, mentre le altre due se la giocheranno nella classica finalina per terzo e quarto posto. La partita fra Cucine Lube Civitanova e UPCN sarà visibile in diretta televisiva e via video streaming. La prima cosa da sapere è che l’intero torneo sarà fruibile grazie alla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui si può accedere previo abbonamento mensile o annuale.

Inoltre Sky ha acquisito i diritti dell’evento, di conseguenza trasmetterà tutte le partite delle due squadre italiane impegnate nello stesso, attraverso i canali di Sky Sport. Vi ricordiamo a riguardo anche i servizi via video streaming di Sky Go e Now Tv, il primo riservato agli abbonati a Sky, mentre il secondo per gli altri clienti abbonati alla stessa tv digitale. Dopo la partita di questa sera Cucine Lube Civitanova sarà impegnata domani dalle ore 21:00 italiane contro Funvic Taubatè, seconda giornata del torneo.



