DIRETTA CIVITANOVA MILANO: IN PIENA BAGARRE

La diretta Civitanova Milano ci farà compagnia alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 dicembre 2024. L’appuntamento è fissato naturalmente all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la partita valida per la seconda giornata di ritorno della Superlega di volley maschile. Sicuramente la posta in palio sarà intrigante, dal momento che la diretta Civitanova Milano metterà di fronte due squadre che fanno entrambe parte del gruppo all’inseguimento delle primissime: dal terzo al sesto posto le distanze sono ridotte, quindi ogni punto potrebbe fare la differenza a fine stagione regolare per il piazzamento nella griglia dei playoff.

La Cucine Lube Civitanova ha due punti di vantaggio nonostante una partita giocata in meno a causa del Mondiale per Club, quindi potrebbe scavare un margine di vantaggio già molto consistente nei confronti dell’Allianz Milano, che però dal canto suo arriva da una vittoria in Champions League e ora vuole provare a ribaltare le gerarchie anche nella zona playoff del campionato. Insomma, sarà sicuramente molto stuzzicante la diretta Civitanova Milano: quale ne sarà il verdetto?

CIVITANOVA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Un appuntamento molto interessante sia al palazzetto sia davanti a un televisore, ricordiamo quindi che la diretta Civitanova Milano in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58. Di conseguenza, sarà come sempre disponibile gratuitamente per tutti grazie al sito o alla app di Rai Play anche la diretta Civitanova Milano in streaming video.

DIRETTA CIVITANOVA MILANO: SITUAZIONI SIMILI… MA NON TROPPO

Verso la diretta Civitanova Milano, possiamo adesso approfondire la situazione delle due squadre. Per la Lube è un periodo decisamente impegnativo: era dall’altra parte del mondo per disputare un amaro Mondiale per Club chiuso al quarto posto, poi ha giocato giovedì in Challenge Cup e adesso ecco il ritorno in campionato, dove non sono mancate le soddisfazioni per la Lube, ma nel contesto di un cammino non del tutto in pari alle ambizioni – vedi il distacco da Perugia che sta dominando la stagione regolare.

Per l’Allianz Milano questa invece è una stagione caratterizzata dal doppio impegno in Superlega e in Champions League dopo l’eccellente terzo posto della scorsa stagione. Il bilancio è certamente positivo, con tre vittorie in quattro partite in Coppa e un saldo positivo anche nel campionato nazionale, dove finora Milano ha colto sette vittorie e cinque sconfitte in dodici giornate, però per provare a volare davvero in alto servirebbe un colpaccio nella diretta Civitanova Milano. Sarà possibile? Ce lo dirà il campo!