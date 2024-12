DIRETTA MILANO INNSBRUCK: LA SITUAZIONE

Parlando della diretta Milano Innsbruck dobbiamo andare a vedere quale sia la situazione nel gruppo C di Champions League, perché come abbiamo detto lo scenario è abbastanza equilibrato e dunque tutto può ancora succedere. L’Allianz ha 6 punti, e in questo momento è secondo in classifica: comanda il Warta Zawiercie che ha sempre vinto, ma il tie break con cui ha battuto Milano (purtroppo al Palalido) fa sì che i polacchi abbiano 8 punti contro i 6 dei lombardi, che dunque restano in odore di sorpasso ma, come già detto, potrebbero rimpiangere alla fine di questa fase i due set lasciati per strada, sempre in casa, nella vittoria contro Roeselare.

Diretta/ Monza Fenerbahce (risultato finale 3-1): vincono i brianzoli (Champions volley, 17 dicembre 2024)

La squadra belga ha poi perso nettamente contro Zawiercie e poi battuto Innsbruck al tie break, in trasferta: si presenta dunque alla quarta giornata con 3 punti ma questa sera si dovrebbe allontanare da Milano, che poi ospiterà alla Tornabelhal il 16 gennaio. Chiude Innsbruck con un solo punto: gli austriaci di fatto sono tagliati fuori almeno dalle prime due posizioni ma possono comunque provare a togliere punti alle avversarie, quello che per Milano può essere rischioso è il fatto di dover giocare due partite su tre in trasferta e questo potrebbe pesare non poco, intanto però bisogna battere Innsbruck e farlo per 3-0 o 3-1, poi si potranno tirare somme più accurate. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Kamnik (risultato finale 3-0): vittoria netta e convincente (11 dicembre 2024)

MILANO INNSBRUCK STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La modalità per seguire la diretta tv di Milano Innsbruck sarà quella di essere abbonati a DAZN: le partite della Champions League di volley maschile sono infatti garantite ai soli clienti di questa piattaforma, che dunque potranno assistere alle immagini dal Palalido attraverso un servizio di diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure tramite uno dei dispositivi compatibili, come può essere una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MILANO INNSBRUCK: VITTORIA QUASI OBBLIGATORIA!

Ci avviciniamo alla diretta Milano Innsbruck, partita che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 18 dicembre presso il Palalido: è la quarta giornata nel gruppo C di volley Champions League 2024-2025 e per l’Allianz si tratta di una serata fondamentale per andare a caccia dei quarti di finale, un obiettivo assolutamente alla portata di Milano che però sa bene di non potersi permettere passi falsi visto che la situazione nella classifica del girone è equilibrata e può portare in dote qualunque risultato, intanto va ricordato che lo scorso 20 novembre l’Allianz aveva vinto in Austria e dunque anche sul piano della doppia sfida diretta può fare un bel passo avanti.

Diretta/ Scandicci Stoccarda (risultato finale 3-0): quarta vittoria a zero di fila! (11 dicembre 2024)

Tuttavia l’ultima partita di Champions League è stata persa in casa contro Zawiercie, al tie break: in quell’occasione Milano ha raccolto un punto che potrà contare molto nell’economia della classifica ma va anche detto che uno lo aveva lasciato per strada nella vittoria contro Roeselare, in ogni caso per il momento siamo ancora in linea con l’obiettivo a patto appunto che il ritorno del gruppo C, che comincia stasera, sia affrontato senza cali di concentrazione. Aspettiamo che la diretta Milano Innsbruck prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questa partita.

DIRETTA MILANO INNSBRUCK: GIRONE COMPLICATO

Vicini alla diretta Milano Innsbruck, ripetiamo che la situazione nel gruppo C è assolutamente equilibrata ma, purtroppo per l’Allianz, lo Zawiercie che aveva espugnato il PalaLido all’inizio di dicembre ha preso il comando delle operazioni. Resta però a contatto anche la squadra polacca, l’obiettivo di Milano può e deve essere quello di vincere le altre due partite ottenendo 6 punti per poi provare a fare il colpo grosso a Sosnowiec, partita che si giocherà all’ultima giornata (saremo già alla fine di gennaio) e che nei piani della squadra lombarda sarà quella con cui operare il sorpasso e prendersi direttamente i quarti di finale.

Dall’altra parte però bisogna fare attenzione a non perdere altri punti per strada, perché esiste anche l’eventualità non solo di andare a giocare il playoff (rischiosissimo, ma sarebbe comunque un buon traguardo) ma anche di retrocedere in Coppa Cev per non dire di una precoce eliminazione dalle coppe europee: in questo momento è tutto in divenire, stasera nella diretta Milano Innsbruck l’Allianz deve sfruttare l’onda lunga della vittoria netta ottenuta contro Taranto in SuperLega, a tale proposito possiamo dire che in campionato Milano occupa la sesta posizione e dunque è stabilmente in zona playoff, ma ora arriva la Champions League per sognare davvero.