DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: LA PARTITA DI CARTELLO

Si disputa oggi la diretta Civitanova Perugia, che si giocherà alle ore 19.30, domenica 19 gennaio 2025. Le posizioni di classifica sono in realtà un po’ diverse fra le due big dell’Italia centrale: non possiamo certo considerare negativa la stagione della Cucine Lube Civitanova, quarta con 33 punti e potenzialmente con il terzo posto nel mirino grazie a una partita ancora da recuperare, però ai marchigiani sembra mancare qualcosa rispetto alle loro migliori versioni.

Livello altissimo invece per la Sir Susa Vim Perugia, che non a caso comandava saldamente la classifica con 42 punti e una sola sconfitta in sedici giornate entrando in questo sesto turno del girone di ritorno del campionato di Superlega, che tra l’altro ci introdurrà alla settimana dedicata invece alla Final Four di Coppa Italia. Civitanova e Perugia saranno presenti entrambe, ma nelle due diverse semifinali, quindi chissà: potrebbe ripetersi anche domenica prossima a Casalecchio di Reno la diretta Civitanova Perugia…

CIVITANOVA PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Civitanova Perugia in tv sarà su Rai Sport, quindi avremo anche la diretta streaming video con sito o app di Rai Sport.

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: CHI INSEGUE E CHI COMANDA

Osservato allora che non potrebbe esserci introduzione migliore alla Coppa Italia, per ora ragioniamo in ottica campionato per la diretta Civitanova Perugia. Ci sono stati alti e bassi per la Lube, che in questo momento sembra avere qualcosa in meno rispetto agli umbri e anche a Trento. L’anno nuovo in verità è iniziato benissimo, con il doppio successo per 3-0 contro Verona e Cisterna, senza dimenticare il successo per 1-3 sul campo del Groningen/Lycurgus nei quarti di finale della Challenge Cup, però al momento Perugia resta superiore.

Questo naturalmente nulla toglie al fatto che Civitanova in partita secca sia tra le squadre che possono provare a battere anche la capolista, la quale è reduce proprio dalla prima sconfitta stagionale in campionato, il ko casalingo per 2-3 contro Trento. Questa è quindi una settimana davvero tosta per Perugia, che ha avuto una in fila all’altra le due tradizionali maggiori rivali italiane. Il secondo rovescio consecutivo sarebbe clamoroso per chi era imbattuto fino a una settimana fa: potrà succedere davvero nella diretta Civitanova Perugia?