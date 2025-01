DIRETTA PERUGIA TRENTO: BIG MATCH PER LA VETTA!

La diretta Perugia Trento è quanto di meglio il volley italiano possa offrire oggi: il big match si gioca al Pala Barton per la 16^ giornata di SuperLega 2024-2025, in campo alle ore 18:00 di domenica 12 gennaio per quella che è la sfida al vertice in campionato. All’andata, lo ricordiamo subito, la Sir Safety aveva piazzato il colpo: 3-1 alla Il T Quotidiano Arena, anche per questo Perugia comanda la graduatoria con 5 punti di vantaggio su Trento, la quale però ha giocato una partita in meno (quella in casa contro Cisterna) perché impegnata nel Mondiale per Club, dunque ci sono ancora i presupposti per recuperare e prendere il comando.

Naturalmente una vittoria casalinga di Perugia metterebbe una seria ipoteca sul primato dei Block Devils, e a quel punto la Itas dovrebbe anche guardarsi le spalle perché Piacenza e Civitanova non sono lontanissime; di certo però possiamo dire che in questo momento la diretta Perugia Trento rappresenti l’élite della SuperLega e non solo, di fronte abbiamo i campioni d’Italia e i campioni d’Europa in carica e dunque non ci resta che stabilire quello che succederà sul taraflex del Pala Barton, quando tra poche ore finalmente potremo dare l’inizio a questa straordinaria partita che potrebbe ripresentarsi in stagione.

PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Perugia Trento andrà in onda in chiaro, perché i match di SuperLega selezionati dalla Lega Volley per la trasmissione in televisione sono appannaggio della Rai: in particolare quello di oggi sarà su Rai Sport HD, canale al numero 58 del digitale terrestre, e l’emittente metterà a disposizione il servizio di diretta streaming video con il sito o l’applicazione di Rai Play. Da ricordare poi l’appuntamento, come per tutte le altre partite, su Volleyballworld.com; in questo caso però dovrete essere abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PERUGIA TRENTO

DIRETTA PERUGIA TRENTO: FINALE ANTICIPATA?

La diretta Perugia Trento ha già avuto due episodi in stagione: abbiamo già detto dell’andata in SuperLega, ma questa sfida aveva rappresentato anche la finale di Supercoppa e Perugia aveva vinto al tie break, dunque nel corso di questa annata 2024-2025 siamo 2-0 in favore dei Block Devils con la possibilità di allungare nel conto, del resto stiamo parlando di una squadra, quella allenata dal grande ex Angelo Lorenzetti, che deve ancora perdere la sua prima partita in campionato e sta replicando assolutamente le stagioni passate, stavolta del tutto intenzionata ad aprire un ciclo che porti parecchi trofei in bacheca.

Quello che Trento è riuscita a fare nel corso degli anni, per esempio vincendo per tre volte consecutive la Champions League e poi tornando sul tetto d’Europa lo scorso anno; la Itas ha abdicato dal trono tricolore ma quest’anno potrebbe tornarci, sicuramente la diretta Perugia Trento potrebbe benissimo essere una finale scudetto anticipata e in tal senso sarebbe incredibilmente una prima volta, è davvero curioso che due squadre talmente dominanti non si siano mai incrociate in una serie che assegnasse il titolo nazionale. Questo lo scopriremo nei prossimi mesi, intanto è già tanto potersi godere insieme la partita di oggi al Pala Barton.