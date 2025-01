DIRETTA CIVITANOVA VERONA: PARTITA NEL SEGNO DELL’EQUILIBRIO

Sarà un pomeriggio emozionante quello in compagnia della diretta Civitanova Verona, che avrà inizio alle ore 15.20 di oggi pomeriggio, domenica 5 gennaio 2025, per la quindicesima giornata della Superlega di volley maschile, naturalmente presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Basta infatti dare uno sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della posta in palio nella diretta Civitanova Verona, partita tra due squadre che sono appaiate a quota 27 punti e condividono il quarto posto.

Per la precisione va detto che la Cucine Lube Civitanova ha una partita da recuperare, quindi ha potenzialmente un vantaggio rispetto alla Rana Verona, ma i punti in palio sono comunque fondamentali. Sullo sfondo potrebbe esserci il fattore campo nei quarti dei playoff scudetto, dove questa sfida potrebbe anche riproporsi. Nel mirino può esserci anche il terzo posto di Piacenza, certamente lo scontro diretto sarà significativo tra due delle migliori realtà della nostra pallavolo maschile: per tutti questi motivi, non vediamo l’ora di seguire la diretta Civitanova Verona…

CIVITANOVA VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per chi non andrà al palazzetto, le notizie sono comunque ottime: mettetevi comodi e sintonizzatevi su Rai 2 per la diretta Civitanova Verona in tv, perché stavolta la telecronaca godrà della ribalta del canale generalista, come a volte succede per i nostri campionati di pallavolo. Non cambia l’appuntamento su sito o app di Rai Play, invece, per quanto riguarda naturalmente la diretta Civitanova Verona in streaming video.

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: DUE CAMMINI MOLTO SIMILI FINORA

Abbiamo quindi delineato due cammini quasi identici verso la diretta Civitanova Verona, anche se la Lube ha una partita da recuperare. Dopo il deludente Mondiale per Club, i marchigiani si sono rituffati sul campionato con un fantastico successo per 3-0 contro Milano, seguito però dalla sconfitta al tie-break contro Monza, quasi un’abitudine ormai per Civitanova, che infatti ha sempre ottenuto punteggio pieno nelle sue otto vittorie, mentre ha perso in tutte le tre occasioni nelle quali è andata al quinto set. Questo almeno in Superlega, perché domenica scorsa è arrivata la vittoria per 3-2 di nuovo contro Milano che ha portato la Lube alla Final Four di Coppa Italia.

A Casalecchio di Reno troveremo anche Verona, che ha colto una bella vittoria per 3-2 contro Piacenza confermando tutto il proprio valore, testimoniato anche dalla classifica che colloca gli scaligeri saldamente nelle prime cinque posizioni. Anche in campionato due delle ultime tre partite di Verona sono finite al tie-break, quindi i veneti sono abituati a combattere a lungo in ogni sfida. Sarà una dote utile anche oggi pomeriggio? Ce lo dirà naturalmente la diretta Civitanova Verona…