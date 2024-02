DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA/ Video streaming tv: così le due squadre in Europa (oggi 25 febbraio 2024)

DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA: IN CHAMPIONS LEAGUE

Mentre aspettiamo la diretta di Civitanova Piacenza dobbiamo ovviamente tornare sul mercoledì che le due squadre hanno affrontato in Champions League. Come già detto entrambe hanno vinto, ma con risultati profondamente diversi in vista del ritorno: Civitanova ha sostanzialmente dominato sul taraflex dell’Halkbank Ankara, si è presa un 3-1 più che confortante in vista della sfida dell’Eurosuole Forum dove potrà permettersi anche di perdere al tie break, e tutto lascia pensare che, a meno di clamorosi crolli (i turchi restano comunque squadra insidiosa), sia già prenotata la semifinale derby contro Trento, che dal canto suo ha strapazzato Berlino sempre in trasferta.

Piacenza invece ha rimontato lo svantaggio iniziale contro i vice campioni di Jastrzebski, ma è stata costretta al quinto set: lo ha vinto e dunque ha portato a casa la prima battaglia, ma il ritorno in Polonia sarà complicatissimo perché una sconfitta vorrebbe dire, nella migliore delle ipotesi (cioè raggiungere il tie break), giocare il golden set per stabilire la squadra che in semifinale andrà a sfidare Guaguas o Ziraat Bankasi. Detto questo, anche la Gas Sales ha tutte le possibilità per entrare nella Final Four di Champions League, e sarebbe un grande risultato anche per un’Italia che tornerebbe grande nella massima competizione europea. (agg. di Claudio Franceschini)

CIVITANOVA PIACENZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Piacenza sarà affidata alla televisione di stato: è una delle due partite che vengono trasmesse su Rai Sport per questa 21^ giornata del campionato di volley, dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti al canale 58 del televisore, in assenza del quale potrete assistere al match anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. La mobilità per l’intera programmazione di SuperLega è garantita anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CIVITANOVA PIACENZA

CIVITANOVA PIACENZA: CI SI GIOCA TANTO!

Civitanova Piacenza, che sarà diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Massimiliano Giardini, si gioca alle ore 16:00 di domenica 25 febbraio presso l’Eurosuole Forum: è la 21^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2023-2024, e ci si gioca tanto: naturalmente entrambe le squadre sono già qualificate ai playoff e non possono più ambire al secondo posto, ma si tratta di difendere la terza posizione evitando così una potenziale semifinale contro Trento, che è campione d’Italia in carica e appare davvero la squadra più in palla di tutte.

Al momento la classifica parla di due squadre a quota 37 punti: l’andata ha visto Civitanova trionfare al tie break e dunque anche questo conta, perché in caso di ulteriore successo da 3 punti la Lube sarebbe certa del terzo posto mentre la Gas Sales dovrebbe lottare addirittura per evitare di finire quinta o sesta, anche se la quarta piazza sembra per il momento solida. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Civitanova Piacenza, aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che animeranno questa partita di SuperLega.

DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Civitanova Piacenza si avvicina: stiamo parlando di due squadre che hanno avuto un rendimento abbastanza diverso in stagione, perché la Lube ha vinto 14 partite perdendone 6 mentre Piacenza ha un record di 11-9 che è anche peggiore di quello di Verona (quinta), ma la Gas Sales ha saputo vincere per ben 10 volte 3-0 o 3-1 e per contro in cinque occasioni ha lasciato per strada il successo ma raccogliendo il punto del tie break, così da crescere in classifica.

Tuttavia la squadra allenata da Andrea Anastasi potrebbe pagare a caro prezzo l’incredibile sconfitta interna contro Taranto nell’ultimo turno: avrebbe potuto avere due punti di vantaggio su Civitanova con il quarto posto blindato, invece ora rischia seriamente di farsi assorbire e di non avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Sarà interessante scoprire cosa succederà, ricordando poi che entrambe le squadre hanno giocato (e vinto) mercoledì in Champions League ma per la Gas Sales l’impegno è stato certamente più tosto e dispendioso…

