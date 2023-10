Diretta/ Piacenza Civitanova (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo! (Supercoppa 2023, 31 ottobre)

DIRETTA PIACENZA CIVITANOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Piacenza Civitanova sta finalmente per farci compagnia. Sono quattro le vittorie che la Lube ha ottenuto in Supercoppa: le vittorie sono arrivate nel 2006, 2008, 2012 e 2014 con i successi contro Cuneo, Trento (due volte) e… Piacenza, che dunque ha già raggiunto l’ultimo atto di questa competizione e addirittura l’ha vinta, nel 2009, quando aveva battuto proprio Civitanova. Perché dunque non abbiamo citato questi incroci nel testa a testa di poco fa? Semplice: come già ricordato, quella Pallavolo Piacenza non è formalmente quella di oggi.

Fondata nel 1982, nel 2006 con la Coppa Cev ha aperto un ciclo straordinario che l’ha portata a vincere scudetto, appunto Supercoppa, Challenge Cup e Coppa Italia, ultimo sussulto arrivato nove anni fa. Tuttavia, nel 2018 Piacenza ha annunciato il termine delle attività a causa dei problemi finanziari; la You Energy Volley, l’attuale società emiliana, è nata proprio in quell’estate, acquistando il titolo sportivo da Aversa. Dunque, possiamo parlare di due realtà diverse anche se chiaramente per la piazza e i tifosi così non è; adesso comunque noi ci dobbiamo mettere comodi e lasciare la parola al taraflex del PalaBiella perché finalmente ci siamo, per la seconda semifinale di Supercoppa volley 2023 è tutto pronto e la diretta di Piacenza Civitanova può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PIACENZA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Civitanova, come tutta la programmazione della Supercoppa volley 2023, sarà trasmessa sulla televisione di stato: nello specifico il canale è Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando, e che vi fornirà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video grazie al sito Rai Play, che non comporta costi aggiuntivi, o alla relativa applicazione. La partita sarà poi garantita anche dal portale Volleyballworld.net, sempre in mobilità, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PIACENZA CIVITANOVA SU RAIPLAY

PIACENZA CIVITANOVA: I TESTA A TESTA

Mentre la diretta di Piacenza Civitanova si avvicina sempre più, noi possiamo ricordare che i precedenti tra queste due squadre sono appena otto: bisogna ovviamente prendere in considerazione la nuova società emiliana, che per la prima volta ha sfidato la Lube nella stagione 2019-2020. Ogni singola partita tra queste due squadre riguarda la regular season di SuperLega: sarà dunque un incrocio interessante questo, perché per la prima volta arriva nel contesto di Supercoppa volley e comunque non di campionato. Al momento i bilancio pende nettamente dalla parte di Civitanova: otto partite e sette vittorie per la Lube.

L’unica affermazione che Piacenza sia riuscita a centrare è arrivata in trasferta, nella seconda giornata di andata della SuperLega 2021-2022: era finita al tie break, con la Gas Sales che sotto 0-1 e 1-2 era riuscita a rimontare. Vale anche la pena ricordare che l’anno scorso Civitanova ha vinto entrambe le sue partite al tie break; il quinto set è stato necessario solo in questi tre episodi, i marchigiani per tre volte (due fuori casa) hanno chiuso i conti in tre parziali mentre in due occasioni hanno dovuto giocare il quinto set. Questa è la storia, adesso l’attualità ci racconterà di un nuovo capitolo nella diretta di Piacenza Civitanova e vedremo cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

PIACENZA CIVITANOVA: SECONDA SEMIFINALE DI SUPERCOPPA!

Piacenza Civitanova, in diretta dal PalaBiella alle ore 20:30 di martedì 31 ottobre, rappresenta oggi la seconda semifinale di Supercoppa volley 2023: grande spettacolo per una competizione che assegna il primo trofeo stagionale a livello nazionale e che anche l’anno scorso era stata disputata in questi giorni (che erano lunedì e martedì), con la Lube che era riuscita a superare la sua semifinale per poi infrangersi in finale contro Perugia, che in quell’avvio di annata appariva veramente imbattibile come poi non si sarebbe rivelata.

Sarà una bella sfida: Civitanova parte forse leggermente favorita, ma non si può assolutamente sottovalutare una Piacenza che l’anno scorso è riuscita a vincere la Coppa Italia e poi si è anche presa la semifinale playoff in SuperLega, rappresentando una grande sorpresa che adesso spera davvero di fare il salto di qualità, arrivando anche a battere le corazzate. Aspettando che la diretta di Piacenza Civitanova prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi che potrebbero emergere tra poche ore dal taraflex del PalaBiella, perché la seconda semifinale di Supercoppa volley 2023 promette davvero scintille.

DIRETTA PIACENZA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Non vediamo dunque l’ora di assistere alla diretta di Piacenza Civitanova, perché si tratta di una partita davvero intrigante: la Lube ovviamente è presente qui e negli ultimi anni ha confermato di essere una superpotenza della pallavolo di casa nostra, anche se poi l’anno scorso ha dovuto cedere l’onore delle armi alle sue rivali e non è riuscita a vincere nulla. Affidata ancora a Gianlorenzo Blengini, proverà adesso a rifarsi: una prima occasione arriva con la Supercoppa volley 2023, ma come detto Civitanova non dovrà sottovalutare l’avversaria.

Piacenza sta crescendo, e l’ha dimostrato l’anno scorso quando per l’appunto è riuscita a vincere la Coppa Italia e sfiorare anche quella che sarebbe stata un’incredibile finale scudetto; squadra solidissima che rispetto alle altre ha sicuramente meno da perdere, anche se sente la pressione di dover finalmente dimostrare di poter mettere qualche titolo in bacheca. Ricordando che l’altra semifinale, che sta per iniziare in questi minuti, è Trento Perugia, lasciamo che il grande spettacolo della Supercoppa volley 2023 ci faccia compagnia…











