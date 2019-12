Diretta Civitanova Sada/ Streaming video tv: finale Mondiale per Club 2019 (volley)

Civitanova Sada Cruzeiro si gioca alle ore 16:30 (italiane) di domenica 8 dicembre, presso il Ginasio Divino Braga di Betim: la finale del Mondiale per Club 2019 di volley maschile potrebbe consegnare alla Lube il primo storico titolo intercontinentale, e le premesse per festeggiare ci sono tutte. Dopo aver dominato la semifinale contro l’Al Rayyan, la capolista del nostro campionato affronta ancora una volta una squadra che era già stata avversaria nel girone eliminatorio; così era andata appunto anche contro i qatarioti ieri sera, sicuramente l’asticella si alza ma la formazione marchigiana dà la netta sensazione di essere la grande favorita per sollevare il trofeo, anche se i verdeoro potranno giocare con il supporto del pubblico. Andiamo dunque a vedere quali possano essere i temi principali nella diretta di Civitanova Sada Cruzeiro, mentre aspettiamo che la finale del Mondiale per Club 2019 abbia inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Sada Cruzeiro sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che ha acquisito in esclusiva i diritti per trasmettere il Mondiale per Club 2019: dunque anche la finale per il titolo è disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente ai numeri 201 e 204 del vostro decoder), con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, utilizzando senza costi aggiuntivi dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CIVITANOVA SADA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto dunque Civitanova Sada vede la Lube partire favorita: in questo Mondiale per Club 2019 i marchigiani hanno giocato quattro partite vincendone tre. La rimonta subita dallo Zenit Kazan è stata indolore, perché è comunque arrivato il primo posto nel girone; forse Fefè De Giorgi temeva che i russi, qualificati come migliore terza, potessero essere gli avversari della finale e invece in semifinale c’è stata un’altra sorpresa, perché per la seconda volta in pochi giorni il Sada Cruzeiro è riuscito a battere la formazione dell’Est Europa e si è qualificata per l’ultimo atto. Con pieno merito, visto quello che ha mostrato in questa competizione; naturalmente il fatto di giocare in patria ha aiutato e dato una spinta ulteriore a questa squadra, che ora spera di fare l’ultimo passo. Civitanova però è la favorita, come si è visto anche dalla partita del girone: non per questo la Lube dovrà sottovalutare l’impegno, anche perché stiamo parlando di una finale e in questi contesti le cose possono cambiare, dunque vedremo quello che succederà tra poco in campo a Betim…



© RIPRODUZIONE RISERVATA