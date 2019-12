Diretta Civitanova Al Rayyan/ Streaming video tv: Lube in semifinale, Mondiale Club

Civitanova Al Rayyan, in diretta dalla città brasiliana di Betim, è la semifinale del Mondiale per Club 2019 di volley maschile, il torneo iridato di pallavolo che si sta giocando in Brasile questa settimana. L’appuntamento con Civitanova Al Rayyan sarà alle ore 21.00 italiane di oggi, sabato 7 dicembre (in Brasile saranno appena le 16.00). Questa sfida metterà di fronte la Lube che ha vinto il girone a quattro della prima fase alla squadra del Qatar che ha chiuso all’ultimo posto, di conseguenza il favore del pronostico è senza dubbio per i marchigiani campioni d’Italia e campioni d’Europa in carica, qui presenti naturalmente in qualità di detentori della Champions League. Il Mondiale per Club maschile coinvolge solamente quattro squadre e la prima fase è servita per stabilire il tabellone delle semifinali prima contro quarta e seconda contro terza, mentre domani le due squadre vincitrici disputeranno naturalmente la finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tifosi e appassionati di volley ricordiamo che la diretta tv di Civitanova Al Rayyan sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana è la casa della grande pallavolo internazionale. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA CIVITANOVA AL RAYYAN: IL CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Al Rayyan, ricordiamo dunque che questa partita è già stata giocata pochi giorni fa. La Lube aveva vinto senza alcuna difficoltà per 3-0 e con tre parziali nettissimi (25-16, 25-18, 25-13), di conseguenza possiamo dire che per Civitanova la finale è ad un passo, anche se naturalmente sarebbe un grave errore sottovalutare gli avversari. Con la giusta concentrazione, comunque, la partita è ampiamente alla portata di una Lube che è certamente superiore tecnicamente ai propri avversari odierni. Il Mondiale per Club potrebbe completare un anno memorabile, che vede i marchigiani già campioni d’Italia e d’Europa. A maggio nel giro di pochi giorni fu spazzato via il tabù delle finali che attanagliava Civitanova, adesso l’obiettivo è quello di ripetersi anche nella competizione che per ben due volte ha respinto la Lube, sconfitta in finale sia nel 2017 sia nel 2018. Oggi intanto si pensi alla semifinale, penultimo ostacolo sulla via della gloria per Fefè De Giorgi e i suoi ragazzi…



