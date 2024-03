DIRETTA TRENTO CIVITANOVA/ Video streaming tv: Itas 2-0 in questa stagione! (Champions League, 13 marzo 2024)

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Trento Civitanova possiamo anche fare un rapido focus sui testa a testa tra queste due squadre. Iniziando dalla Champions League, l’ultimo incrocio risale al 2019-2020: il derby era arrivato già nella fase a gironi e nel gruppo A la Lube aveva battuto due volte la Itas, 3-0 in casa e 3-1 in trasferta, chiudendo la classifica a quota 18 con Civitanova comunque seconda a 10 e qualificata a sua volta. Poi, causa pandemia, quel torneo non si era mai concluso: Civitanova aveva fatto in tempo a vincere sul campo di Roeselare l’andata dei quarti, Trento avrebbe dovuto sfidare lo Jastzebski, delusione soprattutto per i marchigiani che non avevano potuto difendere la Champions League vinta l’anno precedente.

L’anno scorso come già ricordato Trento ha battuto Civitanova in una serie di finale scudetto terminata a gara-5, mentre in questa annata siamo 2-0 in favore della Itas: nelle due partite di regular season ha sempre vinto Trento, che prima ha sbancato l’Eurosuole Forum con un netto 3-0 e poi si è imposta alla Il T Quotidiano Arena, lo scorso 14 febbraio e dunque nemmeno un mese fa, con un 3-1. Ora però siamo in regime di semifinale di Champions League e le cose potrebbero decisamente cambiare, non ci resta che scoprire cosa succederà nell’andata di questo appassionante derby italiano… (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO CIVITANOVA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Civitanova non sarà disponibile, perché sappiamo che la Champions League di volley maschile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia il torneo viene garantito anche nel nostro Paese, i diritti sono stati acquisiti dalla piattaforma DAZN e, di conseguenza, tutti i clienti potranno seguire questo match valido per l’andata della semifinale in diretta streaming video, attivando il loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SUPER DERBY!

Trento Civitanova, che sarà in diretta dalla Il T Quotidiano Arena alle ore 20:30 di mercoledì 13 marzo 2024, è la scintillante semifinale di andata nella volley Champions League 2023-2024: finalmente tornano i grandi derby di casa nostra e questo vale l’accesso alla finale, dunque possiamo dire che, a differenza dello scorso anno, avremo sicuramente una nostra rappresentante nell’ultimo atto della principale competizione europea e scopriremo se sarà la Itas, come già nel 2021 e 2022, oppure quella Lube che attende il ritorno al titolo da ormai cinque anni.

Sarà in ogni caso una grande sfida, giocata ovviamente sui dettagli: la diretta di Trento Civitanova è poco leggibile sulla carta, potremmo dire che per l’andamento stagionale la Itas abbia qualcosa in più ma la realtà è che in Champions League la Lube ha fatto percorso quasi netto e non ha mai davvero tremato, in più quando si parla di derby nazionale ogni sfumatura tende a scomparire. Non ci resta insomma che aspettare che la diretta di Trento Civitanova si giochi, poi potremo anche sapere cosa aspettarci dal match di ritorno che ci consegnerà, tra una settimana, la finalista di Champions League.

DIRETTA TRENTO CIVITANOVA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nell’anticipare la diretta di Trento Civitanova possiamo anche ricordare che l’altra semifinale di Champions League è quella tra Jastrzebski, che purtroppo ha eliminato Piacenza, e Ziraat Bankasi: dopo tre anni di successi non ci sarà lo Zaksa, clamorosamente fatto fuori nel playoff dall’Halkbank che poi è stato superato da Civitanova senza troppi complimenti. L’assenza della squadra polacca è sicuramente un sollievo per Trento che ci ha perso nelle ultime tre edizione di Champions League; naturalmente non semplifica il cammino verso il titolo.

Come detto, la Lube è certamente la peggiore avversaria della Itas: una squadra che nel corso della stagione viaggia con marce non altissime ma ha una straordinaria capacità di gestirsi, come ha dimostrato lo scorso anno rischiando due volte l’eliminazione dai playoff ma poi raggiungendo la finale scudetto. A proposito: quella serie come noto l’ha vinta Trento, oggi Civitanova può prendersi idealmente la rivincita e ovviamente il risultato della semifinale di andata qui alla Il T Quotidiano Arena sarà già importante, vedremo tra poche ore cosa succederà sul taraflex…











