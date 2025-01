DIRETTA SPORTING BOLOGNA, PER USCIRNE A TESTA ALTA

La diretta Sporting Bologna andrà in onda mercoledì alle ore 21, e rappresenterà il termine della prima fase della Champions League 24/25. Lo Sporting CP è a un bivio nel suo cammino europeo: i portoghesi, nonostante un buon inizio di stagione, si trovano ora a dover vincere contro il Bologna per mantenere vive le speranze di accedere alle prime 24 posizioni utili per gli spareggi. Reduce da una vittoria in campionato contro il Nacional, lo Sporting dovrà capitalizzare sulla sua forza casalinga, avendo vinto 13 delle ultime 15 partite giocate all’Estádio José Alvalade. Tuttavia, le tre sconfitte consecutive in Champions hanno messo pressione alla squadra guidata da Rui Borges, che cercherà di ripetere prestazioni come il netto 4-1 contro il Manchester City. Ovviamente occhi puntati sul bomber Victor Gyokeres, autore di una tripletta proprio nel match contro i citizens.

Il Bologna, dal canto suo, è ormai fuori dai giochi per la qualificazione, ma non per questo rinuncerà a cercare un risultato positivo. Gli uomini di Vincenzo Italiano arrivano da una serie di risultati incoraggianti, inclusa la vittoria per 2-1 contro il Borussia Dortmund alla settima giornata. Pur essendo già eliminati, i rossoblù puntano a uscire a testa alta da questa edizione della Champions League. Tuttavia, migliorare l’efficienza sotto porta sarà cruciale, considerando che il Bologna ha faticato a concretizzare le occasioni nelle ultime trasferte europee.

DIRETTA SPORTING BOLOGNA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La mega diretta conclusiva dell’ultima giornata di Champions League, tra cui la diretta Sporting Bologna sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Sky Sport, che insieme ad Amazon Prime Video detiene i diritti per questa Champions League. Sarà possibile vedere il match anche tramite diretta gol e con streaming disponibile per gli abbonati tramite l’app Sky GO su dispositivi mobili, smart TV e PC.

SPORTING BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Sporting Bologna. Lo Sporting opta per un 4-4-2 con Israel tra i pali, Fresneda e Araujo esterni bassi e Diomande-St. Juste centrali. In mediana, Catamo e Quenda si posizioneranno sulle fasce, mentre Hjulmand e Debast opereranno in mezzo. Trincão e il bomber Gyökeres saranno le due punte.

Il Bologna di Italiano risponderà con il 4-2-3-1: Skorupski in porta, difeso da Lykogiannis, Lucumí, Beukema e Holm. Pobega e Freuler formeranno la coppia di centrocampo, mentre Ndoye, Ferguson e Odgaard agiranno alle spalle del centravanti Castro.

DIRETTA SPORTING BOLOGNA, LE QUOTE

Nonostante i buoni risultati degli ultimi tempi il Bologna parte nettamente sfavorito per la diretta Sporting Bologna. La squadra di Italiano è infatti data a circa 7.00 dai bookmaker, mentre lo Sporting parte favorito con una quota di 1.40. Il pareggio si attesta a 4.80.