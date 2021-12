DIRETTA CLUJ BRINDISI/ Video streaming tv: nel girone G di Champions league

DIRETTA CLUJ BRINDISI: IL GIRONE

Cluj Brindisi si gioca per la penultima giornata del gruppo G: in Champions League la situazione è estremamente favorevole ai rumeni, che comandano la classifica con 3 vittorie e la sola sconfitta maturata a Holon, e dunque sono vicini alla qualificazione diretta agli ottavi. La Happy Casa però potrebbe ancora arrivare prima nel girone: certo si dovrebbero verificare alcune circostanze favorevoli. Intanto Brindisi dovrebbe sempre vincere, e questa sera battere Cluj – in trasferta – con almeno 6 punti di margine girando la differenza canestri; poi, avrebbe bisogno di una vittoria dell’Hapoel Holon contro il Darussafaka.

Diretta/ Vef Riga Treviso (risultato finale 74-71): tripla di Riley sulla sirena!

I turchi resterebbero a due vittorie; all’ultima giornata Brindisi andrà in Israele e lì, vincendo, potrebbe portare la classifica avulsa dalla sua parte con successo del Darussafaka (con cui ha differenza canestri a favore) sul Cluj. Sarebbe un arrivo al fotofinish tra quattro squadre con 3 vittorie a testa; da vedere poi il computo dei canestri come già detto, sarà molto complesso (Brindisi si trascina un pesante -27 interno contro l’Hapoel Holon) ma pur sempre possibile… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Prometey Dinamo Sassari (risultato finale 89-56) streaming: crolla la Dinamo

DIRETTA CLUJ BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Brindisi non sarà garantita da Rai Sport: il canale della televisione di stato – numero 57 del digitale terrestre – si occupa delle partite di Champions League delle nostre squadre, ma la Happy Casa sarà solo in differita alle ore 20:30 con la possibilità di mobilità (non diretta streaming video dunque), tramite il servizio senza costi aggiuntivi, visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play.

TIMIDE SPERANZE HAPPY CASA

Cluj Brindisi è in diretta dalla BT Arena Horia Demian, alle ore 18:00 di mercoledì 15 dicembre: si gioca per la quinta giornata nel gruppo G di basket Champions League 2021-2022. La Happy Casa va a caccia di una vittoria che la avvicini alla possibilità di giocare il play-in, quantomeno: non può più vincere il girone e andare direttamente agli ottavi, ma espugnando il parquet rumeno questa sera farebbe un deciso passo avanti verso la qualificazione, considerando che almeno una delle due squadre che la precedono resterà con gli stessi punti.

Diretta/ Falco Szombathely Treviso (risultato finale 81-80) non basta un ottimo Akele

Sarà comunque una questione complessa, anche perchè la squadra di Frank Vitucci ha già esaurito le sue partite casalinghe, settimana prossima sarà ancora in trasferta e sta vivendo un brutto periodo, con due sconfitte nette in campionato; vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Cluj Brindisi, aspettandone la palla a due possiamo senza dubbio fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata di Champions League, alla BT Arena Horia Demian.

DIRETTA CLUJ BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque Cluj Brindisi, una partita molto interessante e importante per una Happy Casa che nell’ultimo periodo sembra aver perso la bussola. A dirla tutta n Champions League le cose non sono mai andate bene per Frank Vitucci, che è caduto nelle prime tre partite; poi ha avuto un sussulto d’orgoglio e, prima della sosta per gli impegni delle nazionali, ha battuto il Darussafaka rimettendosi in corsa per arrivare quantomeno ai play-in, ai quali si qualificano seconda e terza di ciascun girone. Cosa serve dunque a Brindisi per centrare l’obiettivo? Vincere le ultime due partite sarebbe importante, ma ci si potrebbe qualificare anche con una sola vittoria; in questo caso però bisognerebbe andare a considerare gli incroci del calendario, visto che sia il Darussafaka che l’Hapoel Holon hanno due successi a testa e si affrontano in questa penultima giornata del gruppo G. Poi, bisognerà eventualmente valutare quanto Brindisi tenga alla Champions League o cerchi invece di “liberarsi” (senza perdere apposta, evidentemente) per risalire la corrente in campionato: questo però lo scopriremo strada facendo, magari a cominciare da questa sera…

© RIPRODUZIONE RISERVATA