VIDEO TORTONA MANRESA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al palaEnergica Paolo Ferraris la Derthona Tortona surclassa l’ICL Manresa vincendo per 102 a 85 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i bianconeri iniziano la sfida nel migliore dei modi dato che ne prendono presto il controllo aggiudicandosi i primi dieci minuti della gara con un perentorio 30 a 16 che coglie quantomeno di sorpresa gli spagnoli, costretti quindi ad inseguire sin dall’avvio delle ostilità.

I minuti passano ed i giallorossi provano a cambiare marcia e crescono senza dubbio in maniera sensibile ma comunque non abbastanza per avere la meglio sui piemontesi, bravi ad imporsi pure in questa fase per 25 a 22. Nel secondo tempo il copione si ripete quasi in maniera analoga rispetto a quanto accaduto poco prima e la Bertram rifila altri 25 punti agli uomini di coach Ocampo, che ne segnano invece uno in meno.

Nel finale gli sforzi effettuati dalla Manresa non sono sufficienti per poter sperare di riacciuffare gli italiani, bravi a gestire quanto di buono prodotto in tutto l’arco della gara. I due punti conquistati in casa in questo secondo turno della competizione europea permettono a Tortona di raggiungere quota 4 nella classifica del gruppo G della Champions League 2024/2025 di basket staccando proprio i diretti rivali di giornata dell’ICL Manresa, rimasti appunto fermi a 2 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Tortona abbia saputo imporsi a partire dalla miglior percentuale di realizzazione complessiva registrata, ovvero il 52.9% contro il 47.1%, passando per un minor numero di palle perse, 12 a 17, oltre al significativo 10 a 4 nelle palle rubate. A ben poco è servito il 38 a 32 nei rimbalzi, 17 a 11 in attacco e 21 pari in difesa, agli spagnoli. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero uno Vital grazie ai 28 punti messi a segno per la Bertram. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata quella catalana a causa del 22 a 20 nel computo dei falli personali.

TORTONA – Strautins, Gorham, Kamagate, Kuhse, Vital. Panchina: Baldasso, Biligha, Candi, Denegri, Severini, Weems, Zerini. Coach: De Raffaele.

MANRESA – Sagnia, Alston Jr., Brimah, Obasohan, Hunt. Panchina: Cate, Jou Coll, Ohams, Perez, Saint-Supery, Steinbergs, Vescovi. Coach: Ocampo.

VIDEO TORTONA MANRESA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS