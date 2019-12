Diretta Cluj Celtic/ Streaming video tv: favore scozzese a Inzaghi? (Europa League)

Cluj Celtic, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Match point in chiave qualificazione nelle mani della formazione romena: il Cluj ha mancato l’occasione di qualificarsi anticipatamente ai sedicesimi di finale perdendo in casa della Lazio, ma ora può eliminare i biancocelesti semplicemente pareggiando in casa contro un Celtic che arriva all’appuntamento senza ansie di classifica, già qualificato e anche già primo nel girone. Oltre all’orgoglio, a motivare gli Hoops potrebbe essere il precedente del preliminare di Champions League di questa estate, in cui il Cluj aveva retrocesso il Celtic in Europa League andando a vincere una sfida infuocata per 3-4 a Celtic Park. Gli scozzesi vengono dal successo nel primo trofeo della stagione, la Coppa di Lega vinta in finale contro gli odiati rivali dei Rangers, preceduti anche di due punti in classifica in testa al campionato. In Romania il Cluj è reduce da una sconfitta a sorpresa sul campo del Botosani, un ko che ha costretto la squadra di Petrescu a scivolare a -2 dalla testa della classifica, ora occupata dall’Astra Giurgiu.

La diretta tv di Cluj Celtic, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 251 per seguire Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet che si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta l’Europa League 2019/20.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Cluj Celtic, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Il Cluj allenato dal romeno Petrescu sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. Risponderà il Celtic Glasgow, guidato in panchina dal nordirlandese Lennon, optando per un 3-5-2 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Forster; Elhamed, Julien, Ajer; Forrest, Christie, Brown, McGregor, Hayes; Edouard, Elyounoussi.

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 2.00 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.25 l’eventuale pareggio e quota a 3.50 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



