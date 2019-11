Video/ Lazio Cluj (1-0): highlights e gol. Correa tiene viva la speranza

Tra le mura di casa Inzaghi non mette il piede in fallo nella quinta giornata del girone E di Europa league: come si vede nel video di Lazio Cluj, i biancocelesti trovano un buon successo grazie al gol di Correa, firmato al 24′. Tornando al match, ecco una buona partenza della Lazio che all’8′ sfiora il gol con una combinazione tra Jony e Acerbi che porta il difensore a crossare in area verso Parolo, anticipato prima della conclusione vincente da due passi. Al 16′ gran pallone verticalizzato da Cataldi per Adekanye che cerca un improbabile pallonetto e spreca l’occasione a centro area. La Lazio passa comunque in vantaggio con una grande azione corale, avviata da Luis Alberto e proseguita da un bello scambio tra Cataldi e Adekanye che con un tocco di testa innesca Correa. L’argentino entra in area e segna, portando in vantaggio la Lazio. Il Cluj risponde con una conclusione di Burca che finisce di poco a lato, mentre al 32′ Luis Alberto sfiora il palo dalla distanza. Al 36′ romeni vicini al pari con Djokovic che dai 20 metri colpisce il palo a Proto battuto, ma successivamente è Correa a mancare il raddoppio a tu per tu con Arlauskis, peraltro ignorando Adekanye che avrebbe appoggiato a rete a porta sguarnita.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Cluj sembra più efficace offensivamente Luis Alberto manca una buona occasione per il raddoppio, ma è il Cluj a collezionare occasioni, con Bastos che all’11’ sventa un gol fatto su un tap-in di Omrani, che va vicino al gol anche con una bordata al 27′, mentre Proto è attento in due occasioni. Entrano Caicedo e Lulic per Adekanye e Jony, poi Patric prende il posto di Luis Alberto. C’è grande pressione finale dei romeni con la Lazio serrata a difesa della propria metà campo, l’ultimo brivido è una conclusione di Deac neutralizzata da Proto sul primo palo: finisce 1-0 e la Lazio può ancora nutrire una seppur minima speranza di qualificazione.

