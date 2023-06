DIRETTA COLOMBIA ITALIA U20/ Video streaming tv: focus sui sudamericani (oggi 3 giugno 2023)

DIRETTA COLOMBIA ITALIA U20: GLI AVVERSARI

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Colombia Italia U20, possiamo nel frattempo osservare che abbiamo un solo precedente ufficiale tra queste due Nazionali giovanili e non stupisce naturalmente annotare che pure in quella circostanza eravamo a un Mondiale Under 20. Torniamo allora a domenica 12 giugno 2005 e allo stadio Koning Willem II di Tilburg, in Olanda.

Colombia e Italia U20 erano inserite nello stesso girone E, eravamo al debutto e i sudamericani vinsero per 2-0 con gol di Wason Renteria al 76’ minuto e del ben più noto (in seguito) Fredy Guarin per chiudere la partita al 93’, quindi questo unico precedente è negativo per l’Italia Under 20, che comunque riuscì a superare la fase a gironi e anche gli ottavi con una vittoria per 3-1 contro gli Stati Uniti prima di fermarsi nei quarti di finale, a causa di una sconfitta ai calci di rigore contro il Marocco, dopo che la partita era terminata con un pareggio per 2-2 a causa purtroppo di una autorete al 93’ minuto che spezzò il sogno della vittoria che ci avrebbe portato in semifinale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COLOMBIA ITALIA U20 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Colombia Italia U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Colombia Italia U20, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI COLOMBIA ITALIA UNDER 20 SU RAI PLAY

VERSO LE SEMIFINALI!

Colombia Italia U20, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 23.00 presso l’Estadio San Juan del Bicentenario di San Juan, sarà una sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali Under 20. Obiettivo semifinali per gli azzurrini che continuano a sognare e stupire in questa rassegna iridata in Argentina, grazie soprattutto all’impresa compiuta negli ottavi di finale, battendo 1-2 la favorita Inghilterra ed entrando così tra le prime 8 di questo Sub-20.

Un altro scalpo importante ottenuto dagli azzurrini nella competizione dopo il 3-2 inflitto al Brasile all’esordio, anche se alla fine per la differenza reti l’Italia è finita seconda nel girone proprio dietro i verdeoro. La Colombia, dopo aver vinto il suo girone davanti a Israele, Giappone e Senegal ha eliminato con una goleada la Slovacchia negli ottavi di finale, con un 5-1 che deve tenere desta l’attenzione dell’Italia sul potenziale offensivo dei sudamericani. Il 12 giugno 2005 l’Italia perse 2-0 l’unico precedente contro la Colombia nei Mondiali Under 20.

PROBABILI FORMAZIONI COLOMBIA ITALIA U20

Le probabili formazioni della diretta Colombia Italia U20, match che andrà in scena all’Estadio San Juan del Bicentenario di San Juan. Per la Colombia, Hector Cardenas schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marquinez; Ocampo, Mantilla, F.Alvarez, Salazar; J.Torres, Puerta; Manyoma, Asprilla, Cortes; Angel. Risponderà l’Italia allenata da Carmine Nunziata con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Zanotti, Fontanarosa, Guarino, Giovane; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino.

COLOMBIA ITALIA U20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Colombia Italia U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei quarti di finale dei Mondiali Under 20. La vittoria della Colombia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











