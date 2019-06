DIRETTA COLOMBIA UCRAINA U20/ Streaming video e tv: il cammino fin qui (Mondiali U20)

Nel presentare Colombia Ucraina U20 possiamo anche parlare di quale sia stato il cammino che queste due nazionali hanno percorso per arrivare ai quarti di finale dei Mondiali. I giovani Cafeteros erano inseriti nel gruppo A e sono arrivati secondi, alle spalle del Senegal: proprio i Leoni della Teranga li hanno battuti, ma sono arrivate le vittorie contro i padroni di casa della Polonia (reti di Angulo e Sandoval) e Tahiti, una goleada (6-0) nella quale Juan Camilo Hernandez ha fatto la parte del leone realizzando una tripletta. Agli ottavi la Colombia ha poi avuto ragione della Nuova Zelanda: 1-1 nei regolamentari e dopo i supplementari, sono serviti 14 rigori per superare il turno e va detto che i sudamericani avevano sbagliato i primi due tiri. L’Ucraina può essere considerata una rivelazione: il suo girone non era impossibile ma è arrivato il primo posto con 7 punti grazie alle vittorie contro Stati Uniti e Qatar e il pareggio contro la Nigeria; agli ottavi un netto 4-1 contro Panama nel quale Danylo Sikan ha messo a segno una doppietta, primo tempo concluso sul 3-0 e dunque pratica archiviata senza troppi problemi. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Doppia possibilità per la diretta tv di Colombia Ucraina U20. Dobbiamo infatti segnalare che la partita sarà visibile sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD sia sul canale satellitare numero 202 (Sky Sport Mondiali), naturalmente in questo caso solo per gli abbonati Sky. Doppia di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video: accessibile a tutti tramite Rai Play, oppure per i soli abbonati con il servizio fornito da Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Colombia Ucraina U20, in diretta dallo stadio di Lodz (Polonia) è la prima partita valida per i quarti di finale dei Mondiali Under 20 in corso di svolgimento naturalmente proprio in Polonia. L’appuntamento sarà per le ore 15.30 di oggi pomeriggio: Colombia Ucraina U20 naturalmente promuoverà la squadra vincente alla semifinale in programma martedì 11 giugno, dove dovrà affrontare una fra Italia e Mali, di conseguenza il match potrebbe interessare molto da vicino anche gli azzurrini. Negli ottavi dei finale la Colombia ha avuto la meglio solamente ai calci di rigore sulla Nuova Zelanda, mentre l’Ucraina ha liquidato con un netto 4-1 Panama. Da questo punto di vista dunque gli ex sovietici sono messi meglio, tuttavia l’Ucraina ha giocato un giorno dopo e di conseguenza possiamo dire che sul piano della fatica la situazione dovrebbe essere equilibrata.

PROBABILI FORMAZIONI COLOMBIA UCRAINA U20

Proviamo adesso a presentare le probabili formazioni di Colombia Ucraina U20. Tra i sudamericani, il c.t. Arturo Reyes dovrebbe affidarsi a un curioso modulo 4-1-4-1 nel quale ha un ruolo importante il regista basso Balanta, anello di congiunzione tra la difesa e la fase d’attacco. Possibili comunque alcuni cambiamenti rispetto all’ottavo di finale con la Nuova Zelanda, ostacolo superato solamente ai calci di rigore dai giovani colombiani. Dall’altra parte, l’Ucraina Under 20 allenata da Oleksandr Petrakov dovrebbe proporre un aggressivo 3-4-3 imperniato sul tridente offensivo formato dalle ali Tsitaishvili a destra e Buletsa a sinistra, ai fianchi del centravanti Sikan, eroe degli ottavi contro Panama con una doppietta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Colombia Ucraina U20 secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Partono favoriti i sudamericani, infatti il segno 1 è quotato a 2,35, mentre si sale poi a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente identificato dal segno X) ed infine a 3,20 volte la posta in palio in caso di segno 2 e dunque con la vittoria dell’Ucraina.



