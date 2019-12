Diretta Como Albinoleffe/ Streaming video e tv: quote lariani favoriti (Serie C)

Como Albinoleffe, diretta dall’arbitro Nicola Donda, è la sfida prevista domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.45 e che si disputerà presso lo stadio Sinigaglia di Como, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Lariani reduci dalla sconfitta di Siena, seriani sorpresi in casa dal Renate nell’ultima giornata di campionato. Non un momento felice per entrambe le squadre, col Como che insegue l’Albinoleffe a 3 lunghezze di distanza in una parte centrale della classifica molto schiacciata nel girone A. Nelle ultime 5 partite disputate in campionato i lariani hanno vinto solo un match, quello disputato in trasferta contro l’altra matricola Pianese, mentre l’Albinoleffe era reduce da 3 vittorie nelle precedenti 4 partite di campionato rispetto allo scivolone contro il Renate. I seriani si ritrovano al momento staccati di 4 punti dal Novara sesto in classifica, l’ultima partita contro i brianzoli ha rappresentato una sorta di mancato salto di qualità, mentre il Como resta a 4 lunghezze di distanza della zona play out, continuando a inseguire una salvezza il più possibile tranquilla.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Albinoleffe, match previsto domenica 15 dicembre 2019 e che si disputerà presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ALBINOLEFFE

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Como Albinoleffe, match previsto domenica e che si disputerà presso lo stadio Sinigaglia di Como, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Como allenato da Banchini schiererà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Solini; Peli, Marano, Bellemo, Raggio Garibaldi, Iovine; Gabrielloni, Miracoli. Risponderà l’Albinoleffe guidato in panchina da Zaffaroni, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Abagnale; Gusu Gavazzi, Canestrelli Gonzi, Petrugnano Giorgione, Genevier, Gonzi, Gelli; Cori, Galeandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.40. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.50 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.50.



