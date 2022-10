DIRETTA/ Como Benevento video streaming tv: numeri equilibrati in passato

DIRETTA COMO BENEVENTO: IL TESTA A TESTA

Passiamo ora ad analizzare i precedenti della diretta di Como Benevento. In casa dei lariani si è giocato prima di oggi in tre occasioni col bilancio che è totalmente in parità e cioè una vittoria a testa e un pareggio. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando il 25 settembre del 2021 il match terminava col risultato finale di 1-1. La gara iniziò con un colpo basso per le streghe, il rosso diretto affibbiato a Glik al minuto 19. I padroni di casa passavano in vantaggio al minuto 34 grazie a un calcio di rigore realizzato da Cerri.

Diretta/ Benevento Ternana (risultato finale 2-3): rimonta clamorosa delle Fere

Il pareggio di Lapadula alla fine del primo tempo sarebbe stato definitivo profumando più di punto guadagnato per il Benevento che di due persi. Il Como non vince in casa contro questo avversario dal 16 ottobre del 2011 quando si disputava l’ottava giornata di quella che si chiamava ancora Lega Pro, una partita terminata col risultato finale di 2-1. Il Benevento ha vinto la primissima gara disputata tra le due squadre col risultato di 2-0 a Como l’8 novembre del 2009. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Modena Como (risultato finale 5-1): Cutrone sigla il gol della bandiera

COMO BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Como Perugia (risultato finale 1-0): festa lariana, Grifone ora ultimo!

IN EQUILIBRIO!

Como Benevento, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Comunale G. Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Scontro diretto tra due squadre che navigano nei bassifondi ma che in realtà nutrono ambizioni ben diverse.

Il Como ha raccolto 6 punti nelle prime nove giornate, frutto di una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. I biancazzurri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 5-1 dal Modena di Tesser. Reduce dal cambio in panchina da Caserta a Cannavaro, il Benevento è a quota 9 punti, raccolti grazie a due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. I giallorossi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-3 dalla Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI COMO BENEVENTO

Longo e Cannavaro alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a conoscere i probabili undici della diretta Como Benevento. Partiamo dai lariani, in campo con il 4-3-1-2: Vigorito, Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano, Arrigoni, Baselli, Blanco, Fabregas, Cutrone, Mancuso. Passiamo adesso alle Streghe, schierate con il 3-4-2-1: Paleari, Leverbe, Capellini, Pastina, Improta, Karic, Schiattarella, Letizia, Ciano, Tello, La Gumina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Como Benevento. Analizziamo l’1-X-2 grazie ai numeri forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Como è a 2,70, il pareggio è quotato 3,10, mentre la vittoria del Benevento è a 2,70. Equilibrate anche le quote di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Più distanti le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA