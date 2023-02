DIRETTA/ Como Frosinone, video streaming tv: gara spartiacque (Serie B)

DIRETTA COMO FROSINONE: IN EQUILIBRIO!

Como Frosinone, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Trasferta ostica per la capolista del campionato, reduce da un filotto positivo e pronta a continuare a inanellare vittorie.

Il Como è tredicesimo in classifica con 26 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. I lariani arrivano a questo appuntamento dalla vittoria esterna per 0-1 sul Brescia. Il Frosinone, invece, è primo con 48 punti, raccolti grazie a quindici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Quattro successi di fila per i ciociari, l’ultimo per 1-0 sul Benevento.

COMO FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMO FROSINONE

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Como Frosinone, al via tra pochi minuti. Partiamo dai lariani, in campo con il 3-4-1-2: Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Vignali, Bellemo, Da Riva, Ioannou, Parigini, Cutrone, Gabrielloni. Passiamo adesso alla capolista, Grosso conferma il 4-3-3: Turati, Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta, Rohden, Mazzitelli, Lulic, Insigne, Moro, Caso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Como Frosinone vedono leggermente favorita la formazione allenata da Grosso. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Como è a 2,95, il pareggio è quotato 3,10, mentre il successo del Frosinone è a 2,45. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,70 e Over 2,5 a 2,05. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,77 e 1,95.

