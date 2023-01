Diretta Brescia Como/ Streaming video tv: rondinelle in caduta libera! (Serie B)

DIRETTA BRESCIA COMO: PARTITA MOLTO DELICATA!

Brescia Como è in diretta dallo stadio Rigamonti, alle ore 14:00 di sabato 28 gennaio: la partita è valida per la 22^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Sfida molto delicata, perché riguarda soprattutto la zona playout e retrocessione: ci si trova coinvolto anche il Brescia che, nonostante il ritorno di Pep Clotet dopo la breve esperienza di Alfredo Aglietti, ha perso in casa contro il Frosinone e incredibilmente ha ben poco margine (appena due punti) sulle squadre che oggi giocherebbero lo spareggio per evitare di ritrovarsi in Serie C, e dunque deve per forza di cose risalire la corrente.

Il Como si trova peraltro due punti più sotto, per l’appunto: anche i lariani non hanno mai trovato il giusto ritmo in questo campionato ma se non altro si sapeva che avrebbero potuto soffrire, nell’ultima giornata è arrivato un pareggio interno contro il Pisa che ha risolto poco ma se non altro ha dato un po’ di fiducia in vista dei prossimi impegni. Aspettiamo adesso che la diretta di Brescia Como prenda il via, intanto possiamo fare una rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni di questa interessante e importante partita del Rigamonti.

DIRETTA BRESCIA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Como viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Serie B: l’appuntamento dunque sarà riservato agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder di Sky (servirà eventualmente un abbonamento al pacchetto Calcio) e in alternativa potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Brescia Como senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che i match del campionato cadetto sono integralmente forniti anche dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso sarà necessario essere clienti per avere accesso alle immagini in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA COMO

Per la diretta Brescia Como Clotet ritrova Ndoj che torna dalla squalifica, e potrebbe impiegarlo in mediana: da valutare però chi potrebbe lasciargli spazio tra Dimitri Bisoli e il nuovo arrivato Bjorkengren, tecnicamente possiamo pensare che nel modulo ad albero di Natale il capitano potrà avanzare giocando a fianco di Pablo Rodriguez e in supporto della prima punta Ayé (favorito su Flavio Bianchi) poi da vedere se Van de Looi possa tornare titolare al posto di Federico Viviani. In difesa invece ci aspettiamo ancora Papetti e Adorni centrali a protezione del portiere Andrenacci, con Karacic e Huard che saranno i due terzini.

Il Como di Moreno Longo si dispone con il 3-4-1-2: in porta va Ghidotti, linea difensiva con Filippo Scaglia, Odenthal e Binks e due laterali che partono dal centrocampo come Vignali e Ioannou (occhio però ad Alex Blanco e Faragò), con Fabregas che agisce da metronomo in mezzo al campo con uno tra Bellemo, Baselli e Da Riva, qui il tecnico dei lariani ha abbondanza nelle sue scelte così come sulla trequarti, perché la maglia di Parigini se la contende sicuramente Da Cunha ma volendo anche Baselli che potrebbe fare qualche passo avanti. Cerri e Cutrone sfidano Gabriellone e Leonardo Mancuso per giocare come tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Brescia Como, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall'agenzia Snai per la partita nella 22^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,20 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,45 volte l'importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











