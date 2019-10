Diretta Como Lecco/ Streaming video tv: che derby lombardo! (Serie C)

Como Lecco, diretta dall’arbitro Marco Ricci, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, per la 12^giornata di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Il derby lombardo vede contrapporsi una squadra di alta e una di bassa classifica: trattandosi di un match molto sentito, non va dato per scontato nessun risultato. Ricordiamo infatti che la squadra di casa è ottava in classifica, con 16 punti. E’ una neopromossa e, attualmente, una delle formazioni più promettenti del campionato. L’obiettivo della società è sempre stata la salvezza, ma al momento si ha l’impressione che il Como possa ambire anche ai play-off. Il Como, dopo 4 risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi), mercoledì è stato sconfitto dalla Carrarese per 2-0. La squadra di Mister Banchini vuole riscattarsi dopo la sconfitta sul campo della Carrarese e fare punti utili davanti al proprio pubblico. Di contro ci sarà il Lecco che però, al momento, vive una situazione tutt’altro che rosea. La squadra è infatti penultima (a 7 punti come la Giana Erminio), reduce da una striscia davvero negativa: un solo punto nelle ultime sei partite.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Lecco non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

DIRETTA COMO LECCO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di Como Lecco di oggi, certo i fan dei comaschi puntano molto su bomber Gabrielloni, che nelle ultime due stagioni ha fatto vedere cose davvero interessanti. Da tenere d’occhio anche Iovine, mezzala molto duttile e col fiuto del goal, e Miracoli, attaccante molto propositivo. Di contro però nelle probabili formazioni si accenderà il duello con Moleri, classe 1998. Il giocatore, ormai alla terza stagione con il Lecco, è un centrocampista grintoso e di velocità, con una propensione naturale per il goal.

Va anche detto che senza dubbio oggi Mister D’Agostino vorrà una reazione da parte dei suoi, prima mentale e poi tattica. Si ha come la sensazione che la squadra del Lecco sia arrendevole e non renda sempre quanto potrebbe. L’approccio alla partita non è mai semplice: si è sempre in ritardo sulle seconde palle, con una preparazione fisica non sempre all’altezza. Probabilmente il pareggio in extremis contro la Juventus U23 ha contribuito al morale e può costituire un buon punto di partenza per affrontare il derby.

Dal punto di vista tattico segnaliamo che il Como dovrebbe confermare un 3-4-1-2, modulo che sembra esprimere al meglio le qualità tecniche della squadra di Banchini. Il mister dovrebbe avere tutta la squadra a disposizione, ad eccezione di Bianconi, out per infortunio. La squadra gioca tanto sul possesso palla e sull’esperienza di giocatori con una certa esperienza in categoria. Questo dovrebbe essere lo stile di gioco riproposto in campo domenica contro il Lecco. Il Lecco partirà con un 4-3-1-2, con l’idea che il trequartista possa aggiungersi alle due punte e fungere da supporto. La rosa dovrebbe essere a completa disposizione di mister D’Agostino, che potrebbe dare una possibilità a Bobb, centrocampista gambiano, il migliore mercoledì contro la Juventus U23.

QUOTE E PRONOSTICO

Il portale di scommesse snai non esita a concedere il favore del pronostico ai padroni di casa. Nell’1×2 il successo del Como è stato dato a 1.65, contro il più elevato 5.25 del lecco: il pari vale invece 3.45



