DIRETTA COMO MONOPOLI U17/ Video streaming tv: il cammino fino alla finale di Serie C

DIRETTA COMO MONOPOLI U17: LA FORMULA

In avvicinamento alla diretta di Como Monopoli U17, possiamo ricordare quale sia stata la formula del campionato Under 17 2020-2021, e come queste due squadre sono arrivate alla finale. Le partecipanti al torneo erano suddivise in otto gironi, organizzati su base geografica; solo la vincente di ciascun raggruppamento aveva accesso alla fase finale, da disputarsi in partite secche ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. In questo modo si sono formati gli accoppiamenti: il Como ha eliminato il Cesena mentre il Monopoli ha iniziato il suo percorso con la vittoria ai danni del Pontedera, e così le due formazioni sono arrivate in semifinale. Qui, come abbiamo già visto, i lariani hanno dominato il derby contro il Renate che si era preso la qualificazione facendo fuori la Feralpisalò; per quanto riguarda il Monopoli, è arrivato il tiratissimo 3-2 contro il Catania che nei quarti di finale aveva eliminato la Ternana. Adesso le due squadre rimaste, tra quelle che hanno iniziato il campionato Under 17 di Serie C, sono pronte a disputare la finale sul neutro di Ravenna: non resta che vedere come andranno le cose sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO MONOPOLI U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Monopoli U17, finale del campionato Under 17 di Serie C, sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento sarà infatti su Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) e quindi una bella occasione per assistere a questa partita, eventualmente anche tramite il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, per il quale basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LA FINALE DI SERIE C

Como Monopoli U17, in diretta dal Bruno Benelli di Ravenna alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio, è la finale del campionato Under 17 2020-2021 di Serie C: dopo l’assegnazione dello scudetto A-B, vinto dalla Roma sul Genoa, si conclude anche il torneo riservato alle società di Lega Pro, che ha cambiato formula più volte nel corso degli anni e che nelle prime due edizioni con questo formato è stato vinto dal Pordenone, autore dunque di una doppietta.

Ora invece a sfidarsi sono lariani e gabbiani, in un match sostanzialmente equilibrato: è sempre difficile stabilire i rapporti di forza tra squadre di questa categoria, e allora non possiamo fare altro che provare a scoprire quello che succederà sul terreno di gioco in una gara secca e, diciamo così, ad eliminazione diretta che aumenta pathos e tensione. Aspettando la diretta di Como Monopoli U17, proviamo quindi a valutare i temi principali della finale.

DIRETTA COMO MONOPOLI U17: RISULTATI E CONTESTO

Avremo quindi la diretta di Como Monopoli U17 a determinare quale squadra si aggiudicherà il campionato Under 17 di Serie C. Le due semifinali sono state molto diverse: il Como infatti ha dominato la sua partita contro il Renate, una sorta di derby che la formazione lariana ha vinto con il netto risultato di 3-0 senza mai mettere in discussione la sua qualificazione in finale. Il Monopoli invece ha dovuto sudare: in vantaggio di due gol contro il Catania, si è fatto rimontare e poi è stato bravo ad evitare i tempi supplementari segnando in pieno recupero. Per quello che è stato l’esito delle due semifinali diremmo quindi che il Como sia largamente favorito, ma è un discorso relativo: ogni partita fa a sé, soprattutto nelle categorie giovanili come abbiamo già accennato, e non è detto che i lariani abbiano la strada spianata verso il titolo. Non ci resta allora che valutare come andranno le cose, perché tra poco si gioca…

