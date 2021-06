Diretta Roma Genoa U17/ Streaming video tv: oggi la finale della Serie A-B

DIRETTA ROMA GENOA U17: OGGI LA FINALE SCUDETTO!

Roma Genoa U17, diretta dall’arbitro Antonio Di Reda, al Bruno Benelli di Ravenna è la partita in programma oggi martedì 29 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Siamo giunti a felice occlusione del campionato giovanile Under 17 e con la diretta tra Roma e Genoa per la Serie A-B davvero non vediamo l’ora di incoronare i nuovi campioni d’italia. A meno di 24 ore dunque dalla finale tra i giallorossi e i grifoni occorsa per la categoria superiore, sono ancora due vivai ad essere protagonisti: per Roma e Genoa U17 una grandissima occasione dunque per chiudere una stagione tormentata dalla pandemia, specie dopo una fase finale davvero ricca di colpi di scena (ricordiamo il successo romano contro la Spal e quello ligure contro il Bologna per 3-1). Non ci resta dunque che dare la parola alla diretta tra Roma e Genoa U17: a chi andrà quest’anno lo scudetto?

DIRETTA ROMA GENOA U17 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DELLA SERIE A-B

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Roma Genoa U17, attesa finale per la Serie A-B sarà visibile a partire dalle ore 19.00: appuntamento sulla televisione satellitare e per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del telecomando. Garantita dunque, ma solo per gli abbonati, anche la diretta streaming video dell’incontro del campionato giovanile che sarà fornita tramite sito o app di Sky Go.

DIRETTA ROMA GENOA U17: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Roma e Genoa U17, attesa finale per il triplice nazionale, è facile aspettarci oggi in campo solo i giocatori più in forma a disposizione di Piccareta come di Konko. Ecco che allora i giallorossi oggi dovrebbero essere in campo con il 3-5-2, dove saranno Koffi e Cherubini i terminali offensivi: a centrocampo vi sarà spazio per Pisilli e Faticanti come per Missori, mentre toccherà a D’Alessio e Falasca chiudere lo schieramento sull’esterno. Per la difesa dei capitolini ecco che oggi si faranno avanti Ienco, Catena e Pellegrini: attenzione a D’Alessio e Muratori che cercano spazio dalla panchina.

Classico 4-3-2-1 per il Genoa Under 17, dove Mister Konko dovrebbe puntare ancora su Caia e Calvani al centro della difesa e su Catterina e Moscatelli per l’esterno del reparto (anche se Petrella è valida alternativa dalla panchina). Nel centrocampo dei liguri sarà poi spazio per Palella in cabina di regia, con Lipani e Toniato chiamati dal primo minuto a fare da mezz’ala: Accornero agirà da titolare sulla linea della trequarti, mentre Bornosuzov e Paggini sono le prime scelte per l’attacco dei grifoni.



