DIRETTA COMO PARMA/ Video streaming tv: lo storico del big match

Quali sono i precedenti della diretta di Como Parma? Le due squadre si sono trovati nello stesso campionato una sola volta nella stagione 2002/03 quando entrambe militavano nella massima categoria in Serie A. All’andata all’Ennio Tardini i padroni di casa si imposero col risultato di 2-0. La gara fu decisa dalle reti di Lamouchi e Adriano con Dominissini tecnico del Como in grande difficoltà e ancora a zero punti. Al ritorno a Como invece la gara terminò col risultato finale di 2-2.

La gara fu sbloccata da un calcio di rigore realizzato da Adrian Mutu al minuto 31. Il pareggio lo aveva siglato Caccia nella ripresa con rete poi del sorpasso per gli ospiti ad opera di Nick Amoruso entrato a inizio ripresa al posto di Marco Rossi. Nel finale però il Parma riuscì a pareggiare grazie a un calcio di rigore realizzato ancora dal rumeno Adrian Mutu. Si impose all’attenzione anche Frey che neutralizzò un calcio di rigore a Caccia stesso. (agg Matteo Fantozzi)

COMO PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

IACHINI SAPRÀ SVOLTARE?

Como Parma sarà diretta dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. La gara in programma domenica 28 novembre alle ore 20:30 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, chiuderà la 14^ giornata del campionato di Serie B. Il Como è reduce dalla sconfitta subita in casa del Monza con il risultato di 3-2. Per la squadra di Giacomo Gattuso si tratta del primo passo falso dopo sei risultati utili consecutivi, i quali hanno collocato la formazione lombarda in dodicesima posizione con 19 punti.

Sarà la prima partita sulla panchina del Parma per Giuseppe Iachini. Il pareggio per 1-1 del Tardini contro il Cosenza, ha portato l’esonero di Enzo Maresca. Per i ducali non è un periodo facile, infatti erano partiti con grandi ambizioni, ma dopo tredici giornate si ritrovano in quattordicesima posizione con 17 punti, ben lontani dalle zone alte di classifica. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2003, nel campionato di Serie A. In quell’occasione la gara terminò in parità con il risultato di 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COMO PARMA

Vediamo le probabili formazioni che scenderanno in campo nella partita Como Parma di Serie B. La squadra di casa, allenata da Giacomo Gattuso, dovrebbe essere schierata con il modulo 4-4-2. Ecco i probabili undici titolari del Como: Gori; Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Chajia; Gliozzi, La Gumina.

Il neo allenatore del Parma, Giuseppe Iachini, potrebbe schierare i ducali con il modulo 3-5-2, suo marchio di fabbrica. Il tecnico dovrebbe puntare sui seguenti undici uomini per la sfida contro il Como: Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Mihaila, Brunetta, Juric, Vazquez, Coulibaly; Tutino, Inglese.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della gara Como Parma di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Como, associata al segno 1, ha una quota di 2.60. Un eventuale pareggio, proposto con il segno X, è quotato 3.45. Sembrano leggermente favoriti gli ospiti, infatti la vittoria del Parma, abbinata al segno 2, viene proposta con una quota di 2.55.



